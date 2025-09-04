Laura Pausini Museum, tutto pronto per l’inaugurazione. Dove parcheggiare a Solarolo: la mappa

Solarolo (Ravenna), 4 settembre 2025 – A Solarolo è iniziato il conto alla rovescia in vista dell’inaugurazione del Laura Pausini Museum, in programma domenica 7 settembre, alle 16. Si tratta del primo museo in Italia dedicato a un'artista donna, che sorge nella casa in cui Laura è cresciuta con la sua famiglia.

La località faentina si prepara ad accogliere tanti fan che da tutta Italia e non solo renderanno omaggio a una delle più grandi artiste italiane e internazionali, nella terra che l'ha vista nascere e muovere i primi passi nell'universo della musica.

Il Laura Pausini Museum aprirà ufficialmente domenica 7 settembre alle 16

L'Amministrazione comunale ha messo in campo alcune iniziative, insieme alle attività commerciali, per collaborare alla riuscita della giornata. "Come comunità – afferma la sindaca di Solarolo, Maria Diletta Beltrani – siamo orgogliosi che il nostro paese sia la casa del museo ufficiale dedicato a Laura. Ringrazio lei e la famiglia Pausini per aver scelto ancora una volta di testimoniare il loro senso di appartenenza e l'amore per la nostra Solarolo. Che grazie a questa iniziativa, promossa dal Fan Club Ufficiale, acquisisce ulteriore visibilità e attrattiva dal punto di vista turistico e culturale".

Mappa: dove parcheggiare a Solarolo per l’inaugurazione del museo di Laura Pausini (post della cantante sui social)

Quando si potrà visitare il museo e dove parcheggiare

Il museo non sarà visitabile il giorno dell'inaugurazione, ma dal 13 di settembre ed è già possibile prenotare la visita sul sito www.laura4u.com. Il Comune ha predisposto una mappa con le aree consigliate per parcheggiare le auto in sicurezza: per chi raggiunge Solarolo dalla direzione di Lugo è indicato il parcheggio del Santuario della Madonna della Salute; per chi arriva in città dalla direzione di Imola e Castel Bolognese è consigliato parcheggiare alla Fossa; il parcheggio delle Poste in Via Madonna della Salute è riservato a persone con mobilità ridotta ed è previsto un servizio di accompagnamento anche con sedia a rotelle; per chi raggiunge Solarolo infine da Faenza si consiglia di parcheggiare presso la zona artigianale.

"A livello logistico – conclude la prima cittadina – daremo tutto il supporto necessario per garantire che l'inaugurazione avvenga in sicurezza, predisponendo una viabilità specifica già dalla mattina di domenica, nei pressi del Museo in via Santi e nelle zone limitrofe. Anche molte attività commerciali hanno voluto essere partecipi di questa grande giornata e saranno aperte per questa inaugurazione. Siamo certi che sarà una grande festa per Solarolo".

Il giorno precedente l’inaugurazione (sabato), al Pala Cattani di Faenza si terrà il ‘Pau Party’, la festa concerto organizzata per gli iscritti al Fan Club.