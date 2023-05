Laura Pausini: a Solarolo tutti in fila per il biglietto del concerto gratuito. Video

Solarolo (Ravenna), 12 maggio 2023 – Tutti in fila in Comune per ritirare i biglietti del concerto che Laura Pausini regalerà alla sua Solarolo sabato 18 giugno allo stadio locale alle 18 (video). E oltre metà della cittadina ha già il biglietto, si è infatti intorno a quota 2.500 tagliandi (i residenti sono 4.300) mentre oggi si terrà l’ultima distribuzione degli inviti.

Laura Pausini, tutti in fila a Solarolo per i biglietti del concerto

Sabato 13 maggio si tiene l’ultima distribuzione di pass – riservata unicamente agli attuali residenti a Solarolo –: la distribuzione avviene al primo piano del municipio. E gli orari dell’ultimo giorno sono dalle 9.30 alle 14.

Il 17 giugno la cantante terrà un altro concerto, sempre allo stadio, riservato ai soli iscritti al fan club. La capienza massima è stata fissata in 4.800 posti.

Pausini: doppia data a Rimini

Intanto, Pausini ha annunciato di volere raddoppiare la data zero del tour mondiale, che partirà proprio da Rimini: oltre al live dell’8 dicembre, è stata aggiunto l'appuntamento per sabato 9 dicembre. Il 'World Tour 2023/2024' - organizzato e prodotto da Friends & Partners - dopo un'anteprima estiva che si terrà in Piazza San Marco a Venezia (30 giugno-1 e 2 luglio) e a Plaza de España a Siviglia (21-22 luglio), prenderà il via proprio da Rimini, per proseguire nel resto d'Italia e continuare poi in Europa e in America Latina; per concludersi negli Stati Uniti.