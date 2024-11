Laura Pausini si racconta in tv: dal rapporto con la figlia all’amicizia con Paola Cortellesi

Ravenna, 10 novembre 2024 - "E' l'artista italiana più amata e premiata al mondo": così Fabio Fazio ha presentato Laura Pausini ospite questa sera della trasmissione "Che tempo che fa". Prima dell'entrata in studio dell'artista romagnola, con più di 30 anni di carriera alle spalle e oltre 70 milioni di copie vendute, è stato mandato in onda un video con i suoi maggiori successi a partire dalla "Solitudine" con cui partecipò al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione Novità. Da lì è stata tutta un'ascesa per l'artista di Solarolo (Ravenna). Applausi del pubblico ad accoglierla, poi l'esibizione con la canzone "Ciao": sul palco al fianco della Pausini musicisti e ballerini. Come look la cantante ha scelto una camicia bianca lunga trasparente con un abito nero sotto.

Dopo l’esibizione è andata tra il pubblico per salutare i fan. Poi Fazio ha fatto una battuta sull'uso dei telefono riferendosi a un episodio in cui la Pausini riprese uno spettatore che stava utilizzando il telefonino durante un suo concerto. Poi la Pausini si è seduta sulla poltra, Fazio sulla scrivania. "L'intervista al papà di Giulia Cecchettin è stata molto emozionante - ha detto subito Laura Pausini -. Come mamma mi viene in mente di insegnare a mia figlia l'amore; amore è la parola chiave, significa ricevere ma soprattutto dare. Durante i concerti ricordo sempre il gesto universale per chiedere aiuto contro la violenza", ha continuato l'artista ricordando il gesto con le mano. La canzone Ciao è l'"ammissione di un errore", ha spiegato "dedicata al lasciare andare via le persone in maniera pacifica. Faccio fatica a perdonare o a non essere arrabbiata. Ma ora ho imparato a lascia andare". Poi un salto nel mondo musicale di Laura: dal suo amore per la musica brasiliano, alla conoscenza delle lingue: spagnolo portoghese e inglese.

I suoi viaggi in giro per il mondo (New york, Miami, Los Angeles, Santiago, San Paolo, Londra, Chicago, Bogotà, Città del Messico) tra un concerto e un evento sono stati raccontati in un video. Ma dopo ogni viaggio si torna alla vita quotidiana: Laura Pausini ha anche parlato del suo rapporto con la figlia Paola di 11 anni con cui ha cantato anche una canzone e dell'amicizia con la sua "Cuora" (tra loro si chiamano così) ovvero Paola Cortellesi, ospite della trasmissione a sorpresa collegata da casa.

Durante l'intervista la cantante con la sua ironia ha anche fatto l'imitazione delle sue nonne, ribadendo la sua genuinità e le sue origini romagnole. La Pausini ha ricevuto negli anni tanti riconoscimenti. Con l'album "Anime Parallele", nella versione spagnola "Almas Paralelas", è nuovamente candidata ai Latin GRAMMY 2024, in scena il 14 novembre, nella categoria "Mejor Album Vocal Pop Tradicional".