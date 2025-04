Look di Carlo e Camilla a Ravenna, eleganza sobria ma luminosa

Ravenna, 10 aprile 2025 – Un'eleganza sobria ma luminosa. Adatta all’età e al clima che ha accolto i reali britannici, re Carlo e la regina Camilla, a Ravenna. Forse tra le mise più azzeccate degli ultimi tempi. Raffinati ma non impostati. Naturali ma identitari e con dettagli che conquisteranno i più giovani.

Il re in un morbido completo sartoriale grigio perla su camicia bianca.

Tocco glamour la cravatta in match con pochette, entrambe in raffinata seta color cremisi e piccole inserzioni a fantasia.

Re Carlo III e la regina Camilla arrivano all'aeroporto Ridolfi di Forlì, poi la visita a Ravenna

La regina consorte Camilla ha abbagliato il pubblico già appena atterrata dall’aeroporto Ridolfi di Forlì. L’abito morbido color avorio, nonostante i rigorosi tagli sartoriali del collo alla coreana e il casto taglio che diventa uno scollo. Impercettibile.

Impreziosito dall’iconica e antica spilla portata, come suo stile, poco sotto la spalla. Spilla abbinata agli orecchini a goccia.

L’abito in vita perde struttura e così la gonna, camminando, prende la forma della mezza ruota. In pieno stile Fiona Clare. Per un effetto sinuoso e comodo senza perdere l’allure reale. Unica nota creativa un banda bianca sul finire del vestito.

La scarpa un grande classico, una slingback modello ‘Chanel’ bi colore. Modernissima la borsa, una top handle che si è vista per alcuni secondi. Questa realizzata in nappa puffy color neutro. Niente cappellino in testa.