Marco Melandri concorrente de ‘La Talpa’: nuova avventura per l’ex motociclista

Ravenna, 2 novembre 2024 – Il ravennate Marco Melandri, 42 anni, ex campione di motociclismo, è tra i concorrenti della nuova edizione de “La Talpa – Who is the mole”, in onda da martedì sera (5 novembre) su Canale 5.

È una nuova avventura televisiva per lui, dopo la precedente esperienza a un altro reality, “L’Isola dei Famosi” nel 2022. Melandri, pilota motociclistico, campione del mondo della classe 250 nel 2002 e primatista italiano di vittorie nel campionato mondiale Superbike con 22 successi, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco.

È cresciuto nei quartieri popolari di Ravenna, dove ha iniziato a correre in alcune gare ciclistiche della Bmx all’età di 5 anni, arrivando ad affrontare anche prove di Coppa del Mondo. A 8 anni ha cominciato a gareggiare sulle minimoto. È diventato campione italiano nel 1992 e nel 1994. Il mondo delle due ruote non ha impiegato tanto a scovare il rider emiliano. È stato Loris Reggiani a scoprirlo e a lanciarlo ai massimi livelli. Nel 1996 ha preso parte alla Coppa Honda aggiudicandosi il primo posto. Si è confermato a 15 anni anche nel campionato italiano della 125, diventando il più giovane a riuscire nell’impresa di vincere. Ha conquistato il Mondiale nel 2002; a quel punto si sono spalancate le porte della MotoGp.

Soprannominato Macio, Melandri è stato legato dal 2005 al 2020 a Manuela Raffaetà, modella e poi sua “ombrellina”. La coppia ha una figlia, Martina.

Il 9 settembre 2020 Melandri ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle competizioni. Vanta ben 416 gare (215 nel Motomondiale, 201 in Superbike), impreziosite da 44 vittorie e 137 podi. In 23 anni di carriera. Sin da piccolo ha inseguito la passione del padre

Oggi Melandri per passione partecipa alle gare di enduro con le bici elettriche. Pratica anche il downhill (sport ciclistico fuoristrada). Altro suo grande diletto è la musica: dal 2023 ha iniziato a suonare come dj in molti eventi, tanti dei quali nel mondo delle moto. Come dj è finito anche nel mirino di Scherzi a Parte. Il format de “La Talpa” è stato ridisegnato per lo streaming con una formula sperimentale e innovativa. Dal primo novembre su Mediaset Infinity è iniziata l’anticipazione per introdurre gli spettatori nei meccanismi del programma. Da martedì ci sarà invece il debutto in prima serata su Canale 5. Giovedì 7 novembre partirà inoltre La Talpa Detection, un formato ad hoc pensato per la piattaforma online che ogni settimana anticiperà la messa in onda televisiva con particolare focus sugli elementi di investigazione. La conduttrice è Diletta Leotta.

Oltre a Melandri i concorrenti in gara sono Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andrea Preti e, in gara come concorrente unico, Andreas Muller e Veronica Peparini.