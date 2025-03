In mostra i quadri di Ivano Marescotti, 2 erano finiti nell’immondizia

Ravenna, 14 marzo 2025 – È un Marescotti inedito quello che sarà protagonista della mostra che la frazione di Villanova di Bagnacavallo, dov’è nato e in parte vissuto, gli dedicherà dal 23 marzo in poi. “Ivano Marescotti… pittore”, titolo dell’esposizione allestita all’Ecomuseo delle Erbe Palustri dove l’attore, scomparso nel 2023, scelse di sposare la moglie Erika Leonelli, offrirà al pubblico uno spaccato della sua dimensione artistica meno conosciuta, quella, appunto, di pittore. Opere fino ad ora mai riunite in un percorso, conservate da privati, messe a disposizione dalla moglie Erika o salvate da un destino decisamente bizzarro se non poco onorevole.

È il caso di un paio di esse, recuperate da Francesco Pilotti, co-fondatore del Mercatino della Solidarietà di Villanova di Bagnacavallo, poco prima che finissero smaltite fra i rifiuti. “È stato circa 20 anni fa – racconta Pilotti. Stavo percorrendo in auto viale Dante quando intravedo, appoggiate all’esterno di un cassonetto della spazzatura, 7-8 cornici. Mi sono subito fermato a controllare e ho trovato cinque stampe anonime che ho messo in vendita nel mercatino e due quadri firmati da Marescotti. Si trattava di un disegno fatto con la biro che ritraeva un uomo ed una donna all’interno di una stanza da letto in disordine e di un acquerello dipinto nei colori del marrone sulla carta gialla da pacchi che delineava una figura femminile vestita. Ho prelevato entrambi i quadri – continua – e li ho appesi nel mio studio all’interno della casa museo in cui vivo e in cui ospito una collezione di oltre 300 quadri”. Circa 6 anni fa, Pilotti fece vedere le immagini dei due quadri a Marescotti. “Erano datati 1974 – precisa Pilotti. Significa che li aveva realizzati quando aveva 28 anni ed era stato da poco assunto in Comune. Quando gli mostrai le foto che mi aveva chiesto, di quelle opere quasi non si ricordava”.

La mostra dedicata ai dipinti di Marescotti sarà inaugurata il 23 marzo prossimo alle ore 11,30 presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova e sarà arricchita anche da foto di back stage e spettacoli conservati dalla moglie Erika. L’iniziativa sarà preceduta, alle ore 10.30 presso il Podere Pantaleone, dall’inaugurazione di un pannello dedicato ad Ivano ed Erika che li immortala seduti su una panchina mentre assaporano la dolcezza della campagna romagnola. Il percorso espositivo è organizzato dal consiglio di zona e dal circolo Arci Casablanca, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.