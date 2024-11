Museo Byron a Ravenna, a Palazzo Guiccioli documenti e oggetti svelano il legame del poeta con la città

Ravenna, 23 novembre 2024 – Nelle stesse stanze in cui si consumò la passione amorosa tra Teresa Guiccioli e Lord Byron, è stato annunciato che il 29 novembre proprio Palazzo Guiccioli aprirà le sue porte ai visitatori trasformato in un innovativo museo dedicato al celebre poeta e al Risorgimento, il cui primo ideatore è stato il presidente dell’Abi e della Cassa di Ravenna, Antonio Patuelli, accanto all’allora presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Lanfranco Gultieri e all’attuale, Giuseppe Ernesto Alfieri.

Per iniziativa della Fondazione l’imponente dimora storica - dopo un accurato quanto titanico restauro durato quasi un decennio - acquistata dal Comune nel 2013, diventa un complesso museale in cui, su due piani e attraverso 2200 metri quadri e ventiquattro sale, si riannodano i fili del lungo soggiorno di Byron in città.

Byron vi soggiornò fra il 1819 e il 1821, seguendo a Ravenna l’amata Teresa Gamba, moglie del Conte Alessandro.

"L’amore per Teresa portò Byron a trasformarsi – spiega Patuelli – e, senza diventare un santo, cambiò vita: andava nella foresta pinetale a Ravenna e qui incontrava i Carbonari che lo salutavano in dialetto, ma dicevano di essere ‘americani’. Non lo erano ovviamente, ma lui, incuriosito da questa stranezza, approfondì la conoscenza fino ad aiutare quel movimento che fu la prima semina del Risorgimento dopo il Congresso di Vienna, per quel racconto che si sarebbe realizzato poi con Mazzini, Garibaldi e Cavour. In Palazzo Guiccioli si coniugano un’esigenza e un sogno: l’esigenza era quella del Comune, che aveva ereditato il Palazzo, di destinarlo a un uso adeguato; il sogno era quello di vederlo dedicato al suo più illustre abitante”.

Si tratta anche di un museo innovativo dove l’experience interattiva e intermediale firmata da Studio Azzurro trasporta i visitatori nell’Ottocento ravennate

Nelle stanze si ritrova il multiforme racconto della passione amorosa di Byron per la contessa che camminò parallelamente a quella civile germogliata all’incontro con la Carboneria, primo passo sulla strada che avrebbe portato il libertino a votarsi alla causa della libertà dei popoli e unirsi agli indipendentisti greci.

Un percorso che nel museo rivive attraverso documenti e oggetti, e tornano a vivere le stanze dove Byron amò e scrisse. Nel suo piccolo studio, dove tra l’altro il restauro ha riportato alla luce un affresco che proprio il poeta fece realizzare, scrisse il Don Juan che poi rimase incompiuto, l’ultimo canto del Childe Harold’s Pilgrimage, Marino Faliero, Sardanapalus, The Two Foscari, The Prophecy of Dante.

Ma si tratta anche di un museo innovativo dove l’experience interattiva e intermediale firmata da Studio Azzurro trasporta i visitatori nell’Ottocento ravennate, specchio di slanci poetici e patriottici che percorsero tutta l’Europa.

Il percorso ideale del Museo Byron (il Palazzo è inoltre diventato sede italiana della Byron Society) che si conclude con la sua partenza per la Grecia, continua con il Museo del Risorgimento.

Intrecciando storia nazionale e storia locale, il percorso si apre con l’età napoleonica e prosegue fino all’Unità, per terminare con una sezione dedicata al mito di Giuseppe Garibaldi e della moglie Anita, che spirò proprio in queste terre durante la ’trafila’ garibaldina.

Gli oggetti esposti sono quelli delle collezioni risorgimentali di proprietà del Comune di Ravenna, comprensive della Collezione Guerrini e provenienti dalla Biblioteca Classense, e delle raccolte su Garibaldi delle Fondazione Spadolini Nuova Antologia e dalla Fondazione Bettino Craxi.

Il complesso ospita anche il Museo delle Bambole - Collezione Graziella Gardini Pasini.