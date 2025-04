Regina Camilla al Museo Byron: la vita del poeta inglese a Ravenna

Ravenna, 9 aprile 2025 - L'arrivo della regina Camilla del Regno Unito nelle sale del Museo Byron, a Ravenna, cade a poco più di duecento anni di distanza dalla permanenza in città di quello che allora era uno degli uomini più famosi del mondo, grazie a un poema, il 'Pellegrinaggio del giovane Aroldo', la cui lettura era giudicata in tutta Europa un'esperienza imperdibile. Lord Byron, anche in virtù delle convinzioni repubblicane e filonapoleoniche, da molti anni si era autoesiliato dall'Inghilterra; nel 1819 stava addirittura valutando di lasciare il continente: nel suo diario (intitolato 'Un vaso d'alabastro illuminato dall'interno', edito da Adelphi) ipotizza di salpare in direzione del Venezuela o della Colonia del Capo. Poi accade qualcosa: a Venezia, in uno dei salotti che frequenta, incontra la giovane ravennate Teresa Gamba. Fra i due è amore a prima vista: nell'arco di qualche mese lei avrebbe lasciato il marito e Byron sarebbe arrivato a Ravenna. Lui la descrive come dotata di “naturale eloquenza femminile”, a tal punto che in un'occasione ammette come abbia “sopraffatto le mie poche argomentazioni”.

La città non lo seduce all'istante: il tempo è "come in Inghilterra, anzi peggiore", scrive, e "il fango della strada arriva al ventre del cavallo". Eppure nell'animo di Byron qualcosa si accende: le cavalcate nelle pinete, le nuotate nell'Adriatico (a un'insolazione è dovuta la presenza nel museo di uno dei reperti più curiosi: alcuni brandelli della pelle del poeta, conservati appunto da Teresa Gamba), ma soprattutto le giornate passate con l'amata gli donano quella serenità che il suo animo tormentato raramente aveva trovato.

George Gordon Byron è un uomo sorprendentemente contemporaneo: nel suo diario racconta dell'insonnia, dell'abitudine di fare spuntini notturni, dell'insofferenza causatagli dalla dieta. L'incontro con Teresa Gamba, con suo padre e suo fratello costituisce un giro di boa della sua vita. È a Ravenna che Byron decide di dare compiutezza alle sue convinzioni repubblicane e di passare all'azione. Gli austriaci non tardano a intercettare un carico di polvere da sparo che aveva acquistato, ma lui non demorde ("spero di ripagarli in piombo", scrive), neppure quanto è costretto a constatare l'inconsistenza militare dei carbonari romagnoli ("scarsi di forze e di coraggio quali sono, non credo concluderanno molto").

Buona parte dei reperti che compongono il museo, testimonianza del suo essere diventato un uomo del Risorgimento italiano, furono conservati proprio da Teresa Gamba. L'attività cospiratoria sua e di Teresa abbrevierà fatalmente la presenza a Ravenna del poeta, costretto a fuggire insieme alla fidanzata in direzione di Pisa già nel 1821. Il soggiorno in città è comunque proficuo anche dal punto di vista letterario: Byron completa ampie parti del 'Don Juan', uno dei suoi capolavori, e comincia la redazione del suo memoriale, opera imponente che i suoi esecutori testamentari Hobhouse, Moore e Murray decisero però di bruciare un mese dopo la sua morte, in Grecia, nel 1824, ritenendo il testo un vaso di Pandora per futuri scandali. Esiste dunque un Byron destinato a rimanere sconosciuto: ecco perché il Museo Byron è doppiamente prezioso.