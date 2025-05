Romagna in Fiore, grande successo per i Modena City Ramblers

Faenza (Ravenna), 10 maggio 2025 - Grande successo a Castel Raniero per il primo concerto di ‘Romagna in Fiore’, la rassegna di Ravenna festival che trasforma i paesaggi del nostro territorio in palcoscenici a cielo aperto. A infiammare il pomeriggio con il loro combat folk è stato il gruppo dei Modena City Ramblers.

Gli 80 anni della Liberazione e il ventennale del loro disco d’oro ‘Appunti partigiani’ sono stati l’occasione per celebrare i valori dell’antifascismo tra contaminazioni rock e punk e amore incondizionato per il folk irlandese. Incursione a sorpresa e tanta allegria per il figlio d’arte Mirko Casadei in un pomeriggio ricco di emozioni.

E in collaborazione con il MEI di Faenza, l’apertura è stata affidata al cantautore forlivese Martino Chieffo, che ha raccontato dell’alluvione e della ripartenza con il brano ‘Terra mossa’.

Il festival ‘Romagna in Fiore’ continua domani, domenica 11 maggio, alle 16 alla Torre di Traversara con il cantautore e pianista Raphael Gualazzi. In quintetto con Gigi Faggi, Mecco Guidi, Anders Ulrich e Gianluca Nanni, il musicista urbinate si esibirà in una delle località più duramente colpite dall’esondazione del Lamone a settembre dell’anno scorso, quando le immagini provenienti dalla frazione di Bagnacavallo sono diventate il drammatico manifesto della fragilità dei territori di fronte al cambiamento climatico.

Gli stand gastronomici sono organizzati da A la mi manira di Traversara e il luogo di spettacolo è raggiungibile con un percorso a piedi di 2 km dalla zona artigianale di Bagnacavallo. Informazioni su percorsi, guide e parcheggi sul sito trailromagna.eu.