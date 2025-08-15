Successo per lo sbarco degli autori a Cervia, per la prima volta al tramonto: i protagonisti

Cervia, 15 agosto 2025 – Grande successo. Il Ferragosto con gli Autori ha concluso la 33°edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro” con una grande novità. Gli Autori, per la prima volta, sono sbarcati al tramonto nell’affascinante cornice della Torre San Michele. “Arrivederci al prossimo anno” è stato il saluto degli organizzatori.

La ‘cinquina’ di Ferragosto ha visto protagonisti: Marino Bartoletti con “Come Together” (Ed. Rizzoli), Patrizia Finucci Gallo con “Laboratorio di scrittura femminile” (Alberto Perdisa Editore), Enrico Franceschini con “Le notti di Mosca” (Ed. Baldini+Castoldi), Marina Castelnuovo con “Dalla casa di ringhiera alla Casa Bianca” (Ed. Tiberina) e Stefano Bon con “Ascolta oltre l’oceano” (Clown Bianco Edizioni). Ciascun autore ha presentato la propria opera, offrendo al pubblico spunti di letture e riflessioni sulle diverse tematiche affrontate nei libri.

L’evento ha preso il via con la spettacolare navigazione delle storiche imbarcazioni da pesca, vera e propria eredità culturale del territorio. Dopo lo sbarco degli Autori, il pomeriggio è proseguito con il tradizionale talk show condotto da Ilaria Bedeschi e Beppe Boni, giornalisti de Il Resto del Carlino - alla presenza delle autorità civili, militari e un numerosissimo pubblico – incuriosito dalla grande novità. Lo spazio dell’incontro si è trasformato in un vivace salotto letterario, dove gli ospiti hanno avuto modo di raccontare, con emozione e partecipazione, aneddoti personali, curiosità e approfondimenti sulle proprie opere e sul percorso creativo che li ha portati alla scrittura.

Una novità che ha regalato già grandi soddisfazioni anticipando l’‘arrivederci’ al 2026.