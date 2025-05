Laura Pausini e la festa di compleanno, la cantante spegne 51 candeline

Ravenna, 16 maggio 2025 – "Il mio compleanno, come tutte le feste comandate, per me è un giorno importante”. Laura Pausini inizia così i festeggiamenti per il suo compleanno, con un post sui social che racconta il traguardo dei 51 anni. “Ogni anno cerco di festeggiarlo in un modo diverso – ha scritto ai suoi follower - , possibilmente divertente e con la musica. Ma ci siete anche voi, con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Sì. Grazie a tutti. Grazie alla Vita," ha concluso emozionata.