Ravenna, 19 maggio 2024 – Pomeriggio a tutta musica dance al bagno La Piaggia di Casal Borsetti con un dj speciale. Ai piatti, infatti, è arrivato nientemeno che Valentino Rossi in persona che con una selezione musicale esplosiva ha allietato il pomeriggio dei clienti dello stabilimento.

Valentino Rossi dj al bagno La Piaggia di Casal Borsetti

Il ‘Dottore’ è reduce da una vittoria sulle quattro ruote a casa sua, a Misano, esattamente come nel 2023 nel Gt Challenge e questa volta sotto la bandiera a scacchi del Wec, il Mondiale Gt. Vittoria in gara -1, ma protagonista e podio anche in gara -2, nella notturna di Misano.

La Bmw di Rossi e Maxime, dopo un’ottima partenza, ha chiuso in terza posizione, regalando ancora emozioni e abbracci ai box. Il doppio podio sembra il prologo migliore per il debutto di Vale alla 24 Ore di Le Mans. Alla festa ha partecipato anche un gruppetto dei ragazzi della sua Academy. Bagnaia, Morbidelli, Bezzecchi e Vietti, subito dopo il podio, si sono presentati al box di Rossi per stappare lo spumante e celebrare la prodezza del loro... prof.

E oggi, per continuare la festa, Valentino si è presentato al bagno La Piaggia di Casal Borsetti in veste di dj per fare ballare i presenti.