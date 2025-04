A Omc le nuove sfide dell’energia: "Quante innovazioni a Ravenna"

"È nei territori che si sperimenta, si innova, si crea occupazione e si dà forma concreta alla transizione, si umanizza la transizione e Ravenna ne è l’esempio. Qui l’industria è parte integrante del tessuto sociale e Omc nasce e cresce in questo contesto. Non solo un evento, ma un punto di incontro permanente tra chi opera, chi decide e chi progetta il futuro dell’energia. Un luogo in cui le esperienze locali si intrecciano con le sfide globali, contribuendo a disegnare nuovi scenari di sviluppo sostenibile". Lo ha ribadito ieri Francesca Zarri nel corso dell’evento di preopenig di Omc Med Energy Conference and Exhibition 2025 che è giunto alla 31° edizione e prende il via oggi negli spazi del Pala De André con 370 espositori e oltre 15mila visitatori previsti.

In questo senso, "Ravenna è stata e continua ad essere – ha insistito Francesca Zarri - un riferimento nazionale e internazionale nel settore energetico, un territorio capace di coniugare competenza tecnica, spirito industriale e visione a lungo termine. Questa realtà si fonda su un tessuto di relazioni solide: alleanze tra imprese, istituzioni, università, associazioni di categoria e mondo del lavoro. È dentro queste connessioni che si genera valore, si trasforma la complessità in opportunità, si costruiscono nuovi modelli di sviluppo". In questo senso, "in un contesto di grande trasformazione, la sinergia tra Confindustria Energia e Federmanager – ha ribadito il presidente di Confindustria Energia Guido Brusco - potrà contribuire ad una maggiore diffusione di una cultura della sostenibilità, facendo leva sulle competenze e know-how delle persone e delle aziende del nostro Paese. In questo percorso comune di trasformazione, Ravenna si distingue come un territorio simbolo. Oltre ad ospitare storicamente Omc Med Energy, è anche luogo a forte vocazione energetica ed industriale: Ravenna, infatti, ha dimostrato di avere una chiara visione lungimirante cogliendo le opportunità di sviluppo e di crescita derivanti da progetti che insistono sul territorio". Da parte sua Assorisorse, come ha detto il presidente Stefano Maione, continuerà "ad essere una voce autorevole sui temi strategici del panorama energetico, dando supporto alle aziende verso la carbon neutrality e la competitività".

Infine, l’Autorità Portuale di Ravenna e la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, saranno presenti a Omc insieme al padiglione1–stand 802. Peraltro giovedì, dalle 9,30 presso ’Lecture Theatre D - Hall 7’, si svolgerà una serie di conferenze sulla sostenibilità dei porti, della logistica e dell’intermodalità.