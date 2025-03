Antonio Tajani a Ravenna, le strategie contro i dazi: “Le merci vanno difese”

Ravenna, 10 marzo 2025 – Serve un sostegno forte all’economia ravennate per fronteggiare i grandi rischi rappresentati da dazi e tensioni geopolitiche. Questo l’appello che emerge dopo la giornata ravennate del ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani che è partita dalla vista ai Musei Byron e del Risorgimento e si è conclusa con un convegno sul tema dell’internazionalizzazione delle imprese presso la Camera di Commercio di Ferrara Ravenna.

I lavori sono stati introdotti dal presidente della Cdc Giorgio Guberti che una volta ricordato il potenziale produttivo ravennate – 87mila imprese, 270mila addetti, 23 miliardi di valore aggiunto complessivo e oltre 8 miliardi di export – ha sottolineato i problemi legati alla carenza infrastrutturale del territorio e alle tensioni geopolitiche e in particolare ai danni derivanti dall’applicazione dei dazi.

L'accoglienza del ministro degli Esteri Antonio Tajani a Ravenna (foto Corelli)

Mettendo in luce anche i punti di forza dell’economia ravennate nei settori dell’oil&gas e dell’energia - che sarà tra breve al centro dell’edizione 2025 di OMC sui quali incombe – e che potrà godere dei benefici derivanti dall’applicazione degli incentivi derivanti dall’avvio della Zona logistica semplificata; resta da risolvere il tema “dell’incomprensibile declassamento della Dogana” relativamente al quale il presidente Guberti ha rivolto un appello al Governo perché sani la situazione così come a rivedere, in tema di internazionalizzazione, la regolamentazione normativa e “prevedere che le Cdc possano tornare ad accompagnare le imprese all’estero”.

E se, come ha ricordato il presidente della Regione Michele de Pascale, “non possiamo che guardare con preoccupazione a un mondo che chiude e che tassa i commerci” e la strada da battere è quella di “lavorare insieme per difendere le merci italiane nel mondo”, il ministro Tajani ha ricordato la forza dell’apparato produttivo italiano – il secondo produttore industriale europeo e la quarta potenza commerciale nel mondo – e che sono in corso azioni specifiche su mercati molto promettenti come Messico, Turchia e Indonesia.

“Certo, preoccupano i dazi Usa e la crisi della Germania ma un grande apporto a tutta l’economia potrà avvenire dalle spese per la difesa che non sono solo armi e cannoni ma investono un po’ tutti i settori”.

Infine, anche il fisco può dare una mano: “Occorre – ha ribadito il presidente dell’Abi e del gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli – che sia fiscalmente incentivato il risparmio stabilmente investito in attività produttive: infatti, l’articolo 47 della Costituzione dispone che ‘la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme’, ma non dispone che la tassazione del risparmio che le famiglie destinano alle imprese e della speculazione siano uguali”. Bene l’Ires premiale per le imprese, ha concluso Patuelli, “ma serve un’applicazione meno macchinosa e una più facile fruibilità da parte delle imprese”.