In bici al lavoro, fino a 50 euro al mese a Ravenna: come ottenerle gli incentivi Al via il progetto ‘Bike to Work’ finalizzato a favorire gli spostamenti casa/ufficio utilizzando la bicicletta. L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, prevede l'assegnazione di 20 centesimi al chilometro. Il percorso deve essere lungo almeno 800 metri