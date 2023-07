Case al mare, i prezzi: reginetta sempre Milano Marittima

Ravenna, 6 luglio 2023 – La casa delle vacanze è per molti italiani l’essenza stessa della permanenza in Romagna: sono ancora moltissimi gli abitanti della penisola che scelgono il tutto sommato breve tratto di costa compreso tra Marina Romea e il riminese come luogo in cui passare le settimane di giugno, luglio e agosto.

La prova risiede nelle analisi fatte dal centro studi di Tecnocasa, che dimostrano come Milano Marittima sia una delle regine dell’estate anche se paragonata a tratti di costa più panoramici – come quelli liguri – o alle nuove capitali della movida salentine e siciliane.

Niente da fare invece per le rivali: la casa al mare a Milano Marittima continua a sbaragliare quasi ogni tipo di concorrenza: i prezzi al metro quadro per un immobile di recente costruzione a Milano Marittima viaggiano intorno ai 6mila euro per la categoria cosiddetta ‘signorile’, mentre la categoria ‘economica’ si attesta a un gradino appena inferiore, a quota 5800 euro.

"A Cervia e Pinarella", evidenzia Tecnocasa, "il mercato immobiliare della casa vacanza registra un aumento dei prezzi immobiliari del 3,1% - superiore alla media regionale del +2,5% - dovuto all’immissione di soluzioni nuove sul mercato, i cui valori sono saliti a causa dell’aumento dei costi di costruzione".

L’aumento dei tassi di interesse sta comunque mettendo in difficoltà molti potenziali acquirenti, "che infatti si rivolgono a soluzioni più alla portata, nell’entroterra; è però in aumento la domanda per investimenti in case vacanze alla luce della forte richiesta di affitti estivi".

Quelle cervesi sono comunque cifre record: nell’Italia settentrionale le uniche a issarsi fino alla soglia degli 8mila euro al metro quadrato sono Alassio, Chiavari e Sestri Levante.

Le mete del sud Italia giocano ancora un campionato a parte: a Gallipoli o a Taormina una casa per le vacanze appena costruita si spinge rispettivamente non oltre i 2mila e 3200 euro.

E’ pur vero che Cervia e Milano Marittima sono a loro volta fuori scala rispetto ai vicini lidi ravennati: è sufficiente spostarsi di qualche chilometro verso nord, da Milano Marittima a Lido di Savio, per notare come gli immobili nella tipologia ‘medio nuovo’ si abbassino dai 5900 euro al metro quadrato di Milano Marittima ai 3500 euro di Lido di Savio.

In scia Lido di Classe – per la stessa tipologia occorre mettere mano al portafogli per 3300 euro, mentre i lidi nord si attestano fra i 2300 euro di Marina Romea e i 2500 di Punta Marina.

Cifre che diminuiscono anche sensibilmente se ci si accontenta di un immobile classificato come usato: rimanendo nella categoria media, si spazia dai 1500 euro al metro quadro di Lido Adriano fino ai 1700 di Punta Marina, per arrivare ai 2000 di Marina Romea e ai 2400 di Lido di Savio.