Case popolari Ravenna, richieste in calo. In fila per i contributi per l’affitto

Ravenna, 16 dicembre 2022 – Calano le richieste per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica e aumentano in modo significativo quelle per ottenere i contributi del fondo sociale finalizzati ad abbattere il peso degli affitti. Il territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna reagisce in questo modo alle difficoltà economiche degli ultimi mesi. "L’aumento delle richieste di accesso ai contributi per l’affitto sono in costante aumento – spiega Luca Piovaccari, sindaco di Cotignola e referente per l’Unione delle politiche socio-sanitarie –. Sono oltre 1.100 quelle ricevute e rappresentano un chiaro segnale delle difficoltà che le famiglie e i singoli stanno affrontando per onorare il pagamento degli affitti". Supermercati, sos personale. Prampolini: “Colpa del Reddito di cittadinanza” Le richieste di contributi per l’affitto Le richieste di contributi erogati per agevolare il pagamento degli affitti sono state 1117 per il 2022, vale a dire 290 in più rispetto al 2021 quando le richieste erano 867 e 394 in più rispetto al 2020 quando il loro totale era di 723. Il dato reddituale è quello che colpisce di più. Sono 1.101 i nuclei famigliari, sui 1.117 che hanno richiesto nel 2022 l’intervento del fondo sociale, che hanno dichiarato un’Isee compresa fra 0 e 17.154...