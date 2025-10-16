L'altra guerra

Sergio Gioli
L'altra guerra
Ravenna
EconomiaCase vacanza 2025: Milano Marittima guida la classifica delle località turistiche più ricercate
16 ott 2025
LUIGI SCARDOVI
Economia
Case vacanza 2025: Milano Marittima guida la classifica delle località turistiche più ricercate

E’ la regina dei prezzi di compravendita, al secondo posto c’è Cervia e al terzo Pinarella. I dati riguardano la riviera ravennate, ecco l’elenco dei prezzi nelle diverse zone

Milano Marittima guida la classifica delle località turistiche più ricercate

Milano Marittima guida la classifica delle località turistiche più ricercate

Cervia (Ravenna), 16 ottobre 2025 –  Milano Marittima guida guidare la classifica delle località turistiche più ricercate, incontrastata regina dei prezzi di compravendita di appartamenti e case per vacanza. Il dato è emerso durante un incontro con il sindacato provinciale Fimaa (acronimo della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) Ravenna e Confcommercio provincia di Ravenna durante il quale sono stati presentati i dati relativi alle compravendite nelle località turistiche della riviera ravennate. 

Classifica dei prezzi

Questa la classifica dei prezzi delle compravendite degli immobili: al primo posto Milano Marittima, con un prezzo massimo di ‘top nuovo’ di 7.700 euro al metro quadrato, al secondo posto Cervia (4.900 euro) e al terzo Pinarella (4.100 euro). Seguono Marina di Ravenna e Lido di Savio (3.700 euro), Punta Marina Terme (3.400 euro), Marina Romea (3.300 euro), Lido di Classe e Lido di Dante (3.000 euro), Casalborsetti (2.950 euro) e Porto Corsini e Lido Adriano (2.700 euro).

Fantini: “Cervia, stagione superiore alle apsettative”

“Analizzando i dati – osserva Renato Fantini, presidente Confcommercio Ascom Cervia -, posso affermare che, relativamente all’ambito immobiliare, la città di Cervia ha registrato una stagione indubbiamente superiore alle aspettative, rispetto al quadro che avevamo ipotizzato in precedenza. I numeri che emergono riguardo Milano Marittima, che si conferma in testa alle classifiche, così come quelli relativi a Cervia e Pinarella, che mantengono una posizione di rilievo sul podio del mercato immobiliare, sono la dimostrazione lampante che la nostra località continua a essere solida e attrattiva. Questo significa che Cervia viene percepita come un luogo ideale dove trascorrere periodi di varia durata, offrendo agli investitori un ambiente gratificante e ricco di opportunità, sia dal punto di vista personale che economico. Chi decide di investire nel settore immobiliare qui a Cervia manifesta un livello di soddisfazione elevato, e la lieve flessione registrata in precedenza sembra ormai essere stata superata. È importante però sottolineare che i dati riguardano il mercato turistico e, in particolare, le seconde case. Essere una località esclusiva è un onore ed è soddisfacente; occorre però bilanciare questo con la necessità di pensare a edilizia convenzionata con prezzi calmierati per le prime case, soprattutto per i giovani. Occorrerà ragionare quindi per trovare soluzioni affinché chi vuole acquistare una prima casa possa farlo senza entrare nel vortice di prezzi così alti”.

Stanzani: “Mercato delle case vacanza in crescita”

Stefano Stanzani dell’Università di Bologna ha sottolineato come “Il mercato delle case vacanza in Italia continua a crescere rapidamente, trainato da una stagione turistica 2024 da record, che ha registrato oltre 466 milioni di presenze (superando i livelli pre-Covid), e da una domanda sempre più orientata verso soggiorni brevi e flessibili.

Secondo le analisi di Fimaa e Istat, anche il 2025 si conferma un anno favorevole per gli investimenti in immobili a vocazione turistica. In alcune località, grazie al fenomeno degli affitti brevi, i rendimenti lordi possono raggiungere il 10% annuo. Nel primo semestre del 2025, il turismo italiano ha visto una componente straniera pari al 57,6% delle presenze totali, a conferma del crescente appeal internazionale delle destinazioni del Belpaese.

Prezzi medi di compravendita

 Sul fronte dei prezzi medi di compravendita, dopo un 2024 che si è chiuso con rialzi del 1,8% per le località di Ravenna e del 2,7% per le località di Cervia (1,9% nel complesso delle località monitorate di Ravenna mare) i preconsuntivi 2025 delineano un prezzo medio per le località del Comune di Ravenna che sfonda soglia 2.320 euro/mq (+2,5%) e che arriva a sfiorare i 3.000 €/mq per le località del cervese (+2,8%). Nelle località marine di Cervia l’80% di operatori accreditati Fimaa valuta una domanda in locazione 2025 in riduzione rispetto ai livelli del 2024 e, a fronte di un’offerta in locazione giudicata stabile dal 60% del campione: il tasso di occupazione delle case vacanze nell’estate 2025 è stato percepito in riduzione dal 60% del panel; i canoni stabili secondo l’80% dei giudizi espressi”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

