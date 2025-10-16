Case vacanza 2025: Milano Marittima guida la classifica delle località turistiche più ricercate

Cervia (Ravenna), 16 ottobre 2025 – Milano Marittima guida guidare la classifica delle località turistiche più ricercate, incontrastata regina dei prezzi di compravendita di appartamenti e case per vacanza. Il dato è emerso durante un incontro con il sindacato provinciale Fimaa (acronimo della Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) Ravenna e Confcommercio provincia di Ravenna durante il quale sono stati presentati i dati relativi alle compravendite nelle località turistiche della riviera ravennate.

Classifica dei prezzi

Questa la classifica dei prezzi delle compravendite degli immobili: al primo posto Milano Marittima, con un prezzo massimo di ‘top nuovo’ di 7.700 euro al metro quadrato, al secondo posto Cervia (4.900 euro) e al terzo Pinarella (4.100 euro). Seguono Marina di Ravenna e Lido di Savio (3.700 euro), Punta Marina Terme (3.400 euro), Marina Romea (3.300 euro), Lido di Classe e Lido di Dante (3.000 euro), Casalborsetti (2.950 euro) e Porto Corsini e Lido Adriano (2.700 euro).

Fantini: “Cervia, stagione superiore alle apsettative”

“Analizzando i dati – osserva Renato Fantini, presidente Confcommercio Ascom Cervia -, posso affermare che, relativamente all’ambito immobiliare, la città di Cervia ha registrato una stagione indubbiamente superiore alle aspettative, rispetto al quadro che avevamo ipotizzato in precedenza. I numeri che emergono riguardo Milano Marittima, che si conferma in testa alle classifiche, così come quelli relativi a Cervia e Pinarella, che mantengono una posizione di rilievo sul podio del mercato immobiliare, sono la dimostrazione lampante che la nostra località continua a essere solida e attrattiva. Questo significa che Cervia viene percepita come un luogo ideale dove trascorrere periodi di varia durata, offrendo agli investitori un ambiente gratificante e ricco di opportunità, sia dal punto di vista personale che economico. Chi decide di investire nel settore immobiliare qui a Cervia manifesta un livello di soddisfazione elevato, e la lieve flessione registrata in precedenza sembra ormai essere stata superata. È importante però sottolineare che i dati riguardano il mercato turistico e, in particolare, le seconde case. Essere una località esclusiva è un onore ed è soddisfacente; occorre però bilanciare questo con la necessità di pensare a edilizia convenzionata con prezzi calmierati per le prime case, soprattutto per i giovani. Occorrerà ragionare quindi per trovare soluzioni affinché chi vuole acquistare una prima casa possa farlo senza entrare nel vortice di prezzi così alti”.

Stanzani: “Mercato delle case vacanza in crescita”

Stefano Stanzani dell’Università di Bologna ha sottolineato come “Il mercato delle case vacanza in Italia continua a crescere rapidamente, trainato da una stagione turistica 2024 da record, che ha registrato oltre 466 milioni di presenze (superando i livelli pre-Covid), e da una domanda sempre più orientata verso soggiorni brevi e flessibili.

Secondo le analisi di Fimaa e Istat, anche il 2025 si conferma un anno favorevole per gli investimenti in immobili a vocazione turistica. In alcune località, grazie al fenomeno degli affitti brevi, i rendimenti lordi possono raggiungere il 10% annuo. Nel primo semestre del 2025, il turismo italiano ha visto una componente straniera pari al 57,6% delle presenze totali, a conferma del crescente appeal internazionale delle destinazioni del Belpaese.

Prezzi medi di compravendita

Sul fronte dei prezzi medi di compravendita, dopo un 2024 che si è chiuso con rialzi del 1,8% per le località di Ravenna e del 2,7% per le località di Cervia (1,9% nel complesso delle località monitorate di Ravenna mare) i preconsuntivi 2025 delineano un prezzo medio per le località del Comune di Ravenna che sfonda soglia 2.320 euro/mq (+2,5%) e che arriva a sfiorare i 3.000 €/mq per le località del cervese (+2,8%). Nelle località marine di Cervia l’80% di operatori accreditati Fimaa valuta una domanda in locazione 2025 in riduzione rispetto ai livelli del 2024 e, a fronte di un’offerta in locazione giudicata stabile dal 60% del campione: il tasso di occupazione delle case vacanze nell’estate 2025 è stato percepito in riduzione dal 60% del panel; i canoni stabili secondo l’80% dei giudizi espressi”.