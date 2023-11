Turismo, Cervia è il primo Comune a creare la sua Gift Card: aderiscono oltre 100 hotel

Cervia (Ravenna), 27 novembre 2023 – Si chiama “Cervia e Milano Marittima Gift Card” la carta regalo nata nel noto comune Romagnolo a cui aderiscono oltre 100 hotel.

La Card nasce come metodo di pagamento per i futuri turisti che possono acquistarla, in tagli da 100 euro cumulabili, sulle principali piattaforme di welfare aziendale italiane e straniere e utilizzarla per pagare in una qualsiasi delle strutture alberghiere convenzionate.

Un meccanismo di pagamento che vuole andare incontro a tutti quei dipendenti, specialmente del nord Italia, che ricevono dalla propria azienda premi detassati e decontribuiti sotto forma di fringe benefit o welfare aziendale e che possono utilizzarli spesso acquistando in piattaforma servizi per il benessere proprio e della propria famiglia.

Il welfare aziendale e i fringe benefit

Il fenomeno del welfare infatti, nato nel 2017 su proposta di Renzi, ha assunto negli anni dimensioni cospicue diffondendosi dapprima nelle grandi industrie ma, grazie principalmente alle riforme apportate prima dal governo Draghi e poi da quello Meloni sui fringe benefit, si è diffuso anche nelle imprese più piccole, all’artigianato e al commercio coinvolgendo milioni di dipendenti..

Il welfare aziendale infatti permette di detassare e decontribuire i premi dati ai dipendenti azzerando il cuneo fiscale che in Italia ha assunto dimensioni che difficilmente si trovano in altri paesi europei. Tra tasse e contributi infatti 100 euro netti per il dipendente costano all’azienda 220 euro. Col welfare aziendale 100 euro netti invece sono 100 euro di costo!

Al welfare aziendale si aggiungono poi i fringe benefits, erogazioni liberali, che dal primo gennaio passeranno dagli attuali 258 euro a dipendente (3000 per chi ha figli a carico) a 1000 euro a dipendente (2000 per chi ha figli a carico) e che normalmente le aziende erogano utilizzando le stesse piattaforme di cui sopra..

Un mercato stimato di 50 miliardi di euro che Cervia ha pensato di intercettare creando un “prodotto”, ma soprattutto un modello di comunità assolutamente nuovo.

Cosa è Discover Cervia

“Per noi - commenta Luca Sirilli, presidente di Discover Cervia, la neonata cooperativa che comprende il Comune, Federalberghi e i principali stake holders territoriali - è importante dare un segnale forte di innovazione nella tradizione. I nostri punti di forza sono sempre stati il servizio, il buon cibo e la capacità di far trascorrere una settimana di relax e divertimento a qualsiasi tipo di turista. Dal punto di vista del marketing e della comunicazione però vogliamo essere assolutamente all’avanguardia e la creazione di questa gift card, che realizziamo tra i primi in Italia, è un tassello importante della nostra strategia. L’adesione di così tanti alberghi ci consente di dire che la card avrà una grandissima spendibilità per le persone che la acquisteranno e, speriamo quindi, un grande appeal”.

“Il welfare aziendale - continua Luigi Angelini, Ceo di Mediatip e Welfare Group, le aziende che hanno proposto il progetto a Cervia In e che lo seguiranno sotto tutti gli aspetti - è una grandissima occasione per il settore del turismo e dei servizi. Le risorse ci sono e sono tante ma perché le persone acquistino una gift card bisogna che questa abbia una grande spendibilità e che dia anche vantaggi a chi la acquista. Diversamente le risorse finiscono sempre per confluire verso Amazon, Booking e le altre multinazionali che presidiano bene il settore.In questo senso devo dire che Cervia In ha dimostrato come una comunità intera può creare un progetto veramente completo e utile”.

Dove sono gli hotel aderenti

Gli albergatori aderenti infatti sono distribuiti nelle località di Cervia, Milano Marittima e Pinarella, punti con differenti target turistici e costi molto differenti. Le strutture inoltre variano da 3 stelle in BeB a 5 stelle in all inclusive coinvolgendo i principali gruppi alberghieri della regione sia per le famiglie che per la clientela business”.

Sconti per chi usa la carta regalo

“Per chi acquista la Card e la usa come metodo di pagamento” - conclude Sirilli - sono inoltre previsti numerosi sconti e facilitazioni sia presso gli stessi hotel che nei parchi e nei servizi per il turista. Vogliamo agevolare in tutti i modi le centinaia di migliaia di famiglie che vengono a trovarci e che richiedono che siamo sempre al passo coi tempi, bravi, comodi e veloci".

Il progetto è monitorato anche da Destinazione Romagna che ne valuterà con attenzione gli sviluppi per l’eventuale creazione di strumenti simili in tutta la Romagna. La card sarà anche acquistabile presso gli Iat (uffici turistici) di tutto il Comune che dal 2023 sono gestiti proprio da Cervia In. Sarà così possibile acquistarla per regali a familiari ed amici.