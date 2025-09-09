Chiude la storica Verdiana Boutique. Irma Cola: “Lascio dopo 53 anni di lavoro”

Ravenna, 9 settembre 2025 – Un altro storico negozio del centro storico chiude: da metà ottobre ad abbassarsi sarà la saracinesca della Verdiana Boutique di via Salara 26/A.

La titolare Irma Cola, da tutti conosciuta come Verdiana, ha deciso di ritirarsi nonostante la passione per il suo lavoro e l’affetto per i clienti. “Sono in pensione già da tempo, devo chiudere perché fisicamente non ce la faccio più. Sono 53 anni che faccio questo lavoro, prima da dipendente e poi in proprio, e purtroppo il fisico non regge più. Lascio, anche se con molto dolore”, racconta commossa.

Dopo essere stata una giovane e richiestissima commessa, nel 1980, a 27 anni, ha aperto il suo primo negozio in via Cavour, poi trasferito in via Ponte Marino e infine in via Salara.

La prima negoziante ravennate a Milano Marittima

Le due vetrine della boutique e dell’outlet sono all’angolo con via Gamba. Ma non solo. “Sono stata la prima di tutti i negozianti ravennati ad aprire a Milano Marittima, tra gli anni ’80 e ’90, poi lo hanno fatto altri”, ricorda. Dal suo angolo di Ravenna, Verdiana ha avuto un osservatorio privilegiato sui cambiamenti del settore dell’abbigliamento.

La vendita promozionale straordinaria per cessata attività da Verdiana Boutique (foto Corelli)

"Per i piccoli commercianti è sempre più difficile”

“Allora – racconta –, erano anni meravigliosi per il mercato. Ora è tutto cambiato. Io ho sempre cercato di mantenere prodotti di fascia medio-alta. Per alcuni periodi ho tenuto anche marche come Jean Paul Gautier, Moschino e Ferretti: queste fasce di prezzo non hanno retto al nuovo mercato. Oggi le persone cercano vestiti che vadano bene per tutto, dalle cerimonie all’ufficio. Con internet e le grandi catene, poi, si è persa quell’attenzione alla qualità e all’eleganza. E per i piccoli commercianti è sempre più difficile”.

Idina Ferruzzi, una cliente speciale

Un pensiero va ai clienti. “Pensando a loro mi commuovo – continua –, sono nati tanti rapporti di amicizia. Ho dei clienti secolari, dai Gardini ai Ferruzzi e così via. Ricordo una volta che Idina si innamorò di una gonna in taffetà. Finì per prenderne due, in due colori diversi. Poi, un’altra importante famiglia ospitava sempre 60 persone a cena dopo gli spettacoli della stagione teatrale; vestivo quasi tutte le invitate. Oggi, quella generazione è diventata grande come me”.