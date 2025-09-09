Chiude la storica Verdiana Boutique. Irma Cola: “Lascio dopo 53 anni di lavoro”

Ravenna, 9 settembre 2025 – Un altro storico negozio del centro storico chiude: da metà ottobre ad abbassarsi sarà la saracinesca della Verdiana Boutique di via Salara 26/A.
La titolare Irma Cola, da tutti conosciuta come Verdiana, ha deciso di ritirarsi nonostante la passione per il suo lavoro e l’affetto per i clienti. “Sono in pensione già da tempo, devo chiudere perché fisicamente non ce la faccio più. Sono 53 anni che faccio questo lavoro, prima da dipendente e poi in proprio, e purtroppo il fisico non regge più. Lascio, anche se con molto dolore”, racconta commossa.
Dopo essere stata una giovane e richiestissima commessa, nel 1980, a 27 anni, ha aperto il suo primo negozio in via Cavour, poi trasferito in via Ponte Marino e infine in via Salara.
La prima negoziante ravennate a Milano Marittima
Le due vetrine della boutique e dell’outlet sono all’angolo con via Gamba. Ma non solo. “Sono stata la prima di tutti i negozianti ravennati ad aprire a Milano Marittima, tra gli anni ’80 e ’90, poi lo hanno fatto altri”, ricorda. Dal suo angolo di Ravenna, Verdiana ha avuto un osservatorio privilegiato sui cambiamenti del settore dell’abbigliamento.
"Per i piccoli commercianti è sempre più difficile”
“Allora – racconta –, erano anni meravigliosi per il mercato. Ora è tutto cambiato. Io ho sempre cercato di mantenere prodotti di fascia medio-alta. Per alcuni periodi ho tenuto anche marche come Jean Paul Gautier, Moschino e Ferretti: queste fasce di prezzo non hanno retto al nuovo mercato. Oggi le persone cercano vestiti che vadano bene per tutto, dalle cerimonie all’ufficio. Con internet e le grandi catene, poi, si è persa quell’attenzione alla qualità e all’eleganza. E per i piccoli commercianti è sempre più difficile”.
Idina Ferruzzi, una cliente speciale
Un pensiero va ai clienti. “Pensando a loro mi commuovo – continua –, sono nati tanti rapporti di amicizia. Ho dei clienti secolari, dai Gardini ai Ferruzzi e così via. Ricordo una volta che Idina si innamorò di una gonna in taffetà. Finì per prenderne due, in due colori diversi. Poi, un’altra importante famiglia ospitava sempre 60 persone a cena dopo gli spettacoli della stagione teatrale; vestivo quasi tutte le invitate. Oggi, quella generazione è diventata grande come me”.