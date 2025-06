Cmc, l’Alpha General Contractor si aggiudica il cuore del colosso

Ravenna, 13 giugno 2025 – Alpha General Contractor, società con sede legale a Milano e sede operativa a Firenze che fa capo alla holding Finres, si è aggiudicata il ramo d'azienda di Cmc che comprende il marchio, i 597 dipendenti, una serie di infrastrutture e appalti e alcune partecipate: di fatto il 'cuore' del colosso cooperativo ravennate.

Al notaio delegato Rita Merone non sono arrivate altre offerte vincolanti: si è quindi sfilata Fin. Mar. Holding Due Spa, finanziaria del gruppo Todini Costruzioni Generali Spa, che in passato si era fatta avanti con una proposta sulla base della quale era stato elaborato il bando della procedura competitiva espletata oggi.

In aula erano presenti per Cmc il presidente Alfredo Fioretti e l'ad Romano Paoletti, mentre per gli acquirenti c'erano l'amministratrice unica Asmaa Gacem, già vicepresidente nazionale di Cna Turismo, e l'avvocato Antonio Politano.