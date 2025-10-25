Consumo di suolo: Ravenna maglia nera in Emilia-Romagna

Ravenna, 25 ottobre 2025 – Infrastrutture, edifici e altre coperture artificiali occupano, in Italia, 21.575 chilometri quadrati, pari al 7,17 per cento della Penisola, a fronte di una media europea del 4,4%. E l’aspetto più preoccupante è il suolo consumato ogni anno, ovvero l’equivalente di 12.000 campi di calcio: ogni minuto spariscono 159 metri quadrati di suolo naturale. La regione con la maggior copertura artificiale è la Lombardia col 12,22%, seguita da Veneto (11,86%) e Campania (10,61%) ma la maggior perdita di suolo nel 2024 si registra in Emilia Romagna con 1.013 ettari di nuove aree artificiali. È quando emerge dal rapporto annuale Snpa “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici” dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il suolo consumato per abitante nel 2024, in regione, è stato di 453 metri quadrati, contro una media nazionale di 366 metri quadrati: la provincia di Ravenna è al di sopra anche della media regionale con 501,39 metri quadrati per abitante. Tuttavia è al quarto posto tra le province dell’Emilia Romagna, alle spalle – in questa non esaltante classifica – di Piacenza (700,45 m²), Parma (579,58 m²) e Ferrara (551,90 m²). Anche la percentuale di suolo consumato nel 2024, l’Emilia Romagna è al di sopra della media nazionale – come detto del 7,17% - con l’8,99% e Ravenna si colloca al quarto posto con il 10,48%, alle spalle di Rimini (12,62%), Reggio Emilia (11,08%) e Modena (11,06%).

Purtroppo Ravenna è il comune in Italia con la maggiore crescita annuale di aree artificiali (84 ettari), seguita da Venezia (62 ettari), Sassari (60 ettari) e Roma (57 ettari). In Regione il consumo netto di suolo nel biennio 2023-2024 vede primeggiare, si fa per dire, proprio la provincia di Ravenna con 158 ettari sugli 870 totali dell’Emilia Romagna.

Anche per quanto riguarda il consumo di suolo pro capite – sempre riferito agli anni 2023 e 2024 – Ravenna è la peggiore in Regione con 4,48 m² per abitante all’anno, contro il 2,28 m² di media regionale e 1,42 m² di media italiana. Un fenomeno che risulta particolarmente in aumento nella regione è quello del consumo di suolo legato alla logistica e allo sviluppo di datacenter. In tutta Italia dal 2006 a oggi le coperture artificiali riconducibili alla logistica raggiungono un totale di poco superiore ai 6.000 ettari. In Emilia-Romagna c’è l’aumento maggiore, +107 ettari, seguita da Piemonte (+74 ettari) e Lombardia (+69 ettari).