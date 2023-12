L’ex Farmografica chiude, 92 licenziati: "Colpa dell’alluvione"

Cervia (Ravenna), 3 dicembre 2023 - Il gruppo austriaco Mayr-Melnhof utilizza l’alluvione per chiudere uno stabilimento di Cervia e licenziare 92 dipendenti. È l’accusa che rivolgono istituzioni e sindacati, a proposito della vicenda dell’ex Farmografica di Cervia (Ravenna), azienda attiva nel packaging (confezioni farmaceutiche), rilevata circa un anno fa.

L'alluvione di maggio nel Ravennate

A maggio, durante l’alluvione in Romagna, lo stabilimento produttivo ha subito pesantissimi danni e non è più riaperto. Dopo un lungo tira e molla coi sindacati, la proprietà ha annunciato il licenziamento di tutti i 92 dipendenti in organico. "Si tratta - dicono Provincia di Ravenna, Comune di Cervia, Cgil e Uil - dell’unico caso in Romagna di realtà produttiva industriale ad aver annunciato la chiusura a seguito dell’alluvione".

Così, mentre gli operai in cassa integrazione lavoravano per ripulire lo stabilimento, l’azienda ha spostato la produzione in Spagna e Polonia. Una situazione che da provvisoria è diventata definitiva. Secondo i sindacati, l’azienda per mesi ha lesinato informazioni sullo stato delle cose. "Nel frattempo - dicono Cgili e Uil - non solo hanno sfruttato gli ammortizzatori sociali messi a disposizione dallo Stato e dai contribuenti italiani, ma hanno anche incassato rimborsi da un’assicurazione aziendale che ha garantito ristori a copertura dei danni subiti e del mancato fatturato".