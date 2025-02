Il crocevia del futuro, ‘Energia e sostenibilità’: ecco le sfide del nostro domani

Ravenna, 11 febbraio 2025 – ‘Energia e sostenibilità: le sfide del futuro’, è il titolo dell’incontro organizzato dal nostro giornale, che si tiene oggi a Palazzo Rasponi in piazza Kennedy con inizio alle ore 9.30. L’evento, parte del ciclo di incontri promossi da Quotidiano Nazionale per approfondire il ruolo dell’energia nello sviluppo economico e sociale del Paese, è realizzato con il supporto di Eni e Snam come main partner, e con la partnership de La Cassa di Ravenna e Rekeep. L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna.

Il convegno affronterà temi centrali come la riqualificazione energetica, le infrastrutture sostenibili e le strategie per una transizione energetica efficace e sostenibile. Ad aprire i lavori sarà Valerio Baroncini, vicedirettore de Il Resto del Carlino, seguito dal dialogo tra Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ed Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Dopo i saluti istituzionali di Fabio Sbaraglia, sindaco facente funzioni di Ravenna, interverrà Antonio Patuelli, presidente del Gruppo bancario La Cassa di Ravenna e dell’Abi (Associazione bancaria italiana). Il programma prevede due tavole rotonde. Alla prima, dal titolo ’Le città sostenibili’, moderata da Baroncini, prenderanno parte Benedetta Brighenti, presidente dell’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) e vicepresidente europea di Federane Claudio Levorato, presidente di Rekeep, che analizzeranno le strategie per trasformare le città in modelli di sostenibilità e innovazione.

La seconda tavola rotonda, intitolata ’Transizione energetica: la sfida globale’, sarà moderata da Agnese Pini e vedrà confrontarsi Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, e Stefano Venier, amministratore delegato di Snam.

Secondo il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, l’energia è un tema cruciale che riguarda sia la sicurezza nazionale sia la competitività delle imprese. Per affrontare le sfide attuali, Orsini sottolinea la necessità di riforme concrete e di un’accelerazione sullo sviluppo del nucleare, con un’attenzione particolare ai piccoli reattori modulari. Anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, evidenzia come la transizione energetica rappresenti una sfida cruciale per il futuro. Ravenna si conferma un punto di riferimento per l’innovazione nel settore. De Pascale ribadisce l’impegno della Regione a collaborare con imprese e istituzioni per coniugare sviluppo economico, sostenibilità e nuove opportunità di lavoro.

Per il sindaco facente funzioni di Ravenna, Fabio Sbaraglia, Ravenna è da decenni un distretto energetico strategico e punta a rafforzare il proprio ruolo nel settore delle rinnovabili. L’obiettivo è consolidare le competenze locali e sviluppare nuovi progetti che garantiscano una transizione ecologica equilibrata e sostenibile.