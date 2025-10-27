Rebus incentivi per auto elettriche: chi potrà beneficiarne a Ravenna

Ravenna, 27 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi e fino al prossimo 30 giugno (salvo esaurimento anticipato dei fondi) ha aperto la piattaforma che permetterà di prenotare i nuovi incentivi per auto totalmente elettriche. Considerando tutti i ‘paletti’ contenuti nel decreto, nella nostra provincia, potranno beneficiarne solo i residenti nei Comuni di Ravenna, Alfonsine, Russi e Bagnacavallo, perché fanno parte delle cosiddette Aree urbane funzionali. La proiezione parla di diverse centinaia di automobilisti.

“Di norma – ha commentato Adolfo Cosentino De Stefani, ex presidente nazionale di Federauto e titolare di De Stefani Group, concessionaria Mercedes, Smart, MG, Renault, Nissan e Dacia – gli incentivi vengono elargiti per motivi congiunturali, ovvero quando il mercato è depresso e ha bisogno di una scossa. Oppure per motivi strutturali. Gli incentivi per auto elettriche rientrano in questa seconda motivazione, perché assolvono allo scopo di far cambiare il parco circolante, da un tipo di motore ad un altro. Tuttavia, gli incentivi strutturali non possono essere a singhiozzo, ma devono essere permanenti, finché non si arriva al cambio totale del parco circolante, altrimenti non hanno senso”.

Finanziato con quasi 600 milioni di euro, il programma governativo, nominato ‘Rinnovamento della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici’, prevede un incentivo per la rottamazione di veicoli fino all’Euro5, per i residenti in aree urbane oltre i 50 mila abitanti, ed è regolato – da 9 a 11 mila euro – in base ad un massimo di 40 mila euro di Isee.

“Un incentivo che, a livello nazionale, permette l’acquisto di circa 39.000 auto elettriche su un circolante di 40 milioni – ha aggiunto De Stefani – è appena una goccia nel mare. Altrimenti detto, sono soldi buttati via. Dunque, le cose sono destinate a peggiorare, portando ad una ulteriore depressione, perché, chi, al netto dei 39.000 beneficiari, resterà tagliato fuori, non acquisterà certo un’auto elettrica, ma aspetterà la prossima goccia nel mare. E, nel frattempo, nulla si muoverà a livello strutturale”.

Per le microimprese (massimo 2 bonus) per l’acquisto veicoli commerciali elettrici a emissioni zero, il contributo sarà pari al 30% del valore del mezzo, con un tetto massimo di 20 mila euro.

Come accennato, i nuovi incentivi auto 2025 saranno riservati esclusivamente all’acquisto di auto completamente elettriche appartenenti alla categoria M1 e con un prezzo di listino fino a 42.700 euro, Iva inclusa e senza accessori extra.