La Cassa di Ravenna. Utile record nel semestre a 34,1 milioni di euro

La Cassa di Ravenna, e il Gruppo di cui è a capo (che comprende la Banca di Imola e il Banco di Lucca e del Tirreno e conta 137 filiali) chiudono un primo semestre del 2025 con conti eccezionalmente positivi. In particolare, l’utile netto è cresciuto di poco meno del 36% (il migliore di sempre) ma sono in aumento anche la raccolta e il margine di intermediazione e di interesse mentre quasi dimezzano i crediti deteriorati. Inoltre crescono i mutui erogati (+41%) mentre gli impieghi flettono di quasi il 7 per cento.

Il Cda della Cassa di Ravenna Spa, capogruppo dell’omonimo Gruppo bancario privato ed indipendente, presieduto da Antonio Patuelli, su proposta del direttore generale, Nicola Sbrizzi, ha approvato nei giorni scorsi i bilanci individuale della Cassa e consolidato del Gruppo Bancario del primo semestre 2025. La raccolta diretta da clientela della Cassa è aumentata a 4,599 miliardi di euro (+2,43%), la raccolta indiretta ha raggiunto i 5,918 miliardi (+7,53%), di cui 2,798 miliardi in risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi).

L’utile semestrale lordo della Cassa è cresciuto a 41,2 milioni (+33,16%) e l’utile netto è salito a 34,1 milioni (+35,63%): si tratta del risultato migliore di sempre. Nel primo semestre 2025 si è ulteriormente rafforzata la solidità patrimoniale della Cassa col CET 1 Ratio al 30 giugno 2025 del 26,24% ed il Total Capital Ratio del 27,19%. Il bilancio della Cassa del primo semestre del 2025 registra un margine di interesse di 39 milioni (+8,8%), commissioni nette per 27,1 milioni (+5,66%), un margine di intermediazione di 93,6 milioni (+16,42%), rettifiche e accantonamenti per rischio di credito, sempre prudenti, di 9,4 milioni (+30,13%).

Il risultato della gestione finanziaria è di 83,2 milioni (+13,56%), i costi operativi ammontano a 41,9 milioni (-0,37%). In netta flessione le sofferenze, con il totale dei crediti deteriorati netti della Cassa (sofferenze, inadempienze probabili e scaduti) diminuiti del 46,5% e che rappresentano l’1,47% del totale dei crediti netti.

Le erogazioni di mutui a famiglie nel primo semestre 2025 sono cresciute del 41% mentre gli impieghi sono diminuiti del 6,84% a seguito della minor richiesta da parte delle imprese dovuta innanzitutto alle incertezze dei dazi. Intanto, nel semestre sono state inaugurate due ulteriori filiali della Cassa di Ravenna Spa (che arrivano così a 90): la sesta a Cervia (Ravenna) e la seconda a Comacchio (Ferrara).

Positivo anche il bilancio semestrale consolidato del Gruppo Cassa con un utile lordo di 37,9 milioni (+12,19%) e un utile netto di 24,6 milioni (+11,32%), anch’esso risultato migliore di sempre. Nel bilancio consolidato la raccolta diretta da clientela è aumentata a 6.728 milioni (+2,89%), la raccolta indiretta è salita a 8.312 milioni (+7,93%), di cui 3.770 milioni di risparmio gestito (comprensivo dei prodotti finanziario-assicurativi). Le erogazioni per i mutui nel primo semestre 2025 sono aumentate del 65,3%, mentre gli impieghi sono diminuiti del 7,7 per cento.