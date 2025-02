Ravenna, è già partita la caccia ai lavoratori stagionali: se ne cercano oltre 200

Ravenna, 2 febbraio 2025 – Il primo annuncio è del 27 settembre dell’anno scorso: addetta alle vendite in un bazar che vende articoli da spiaggia a Pinarella. Contratto stagionale full time, dal 1 aprile al 30 settembre 2025. L’autunno era appena un sentore lontano, eppure già si cercava personale per l’anno successivo. Perché il problema lungo la nostra costa ormai è sempre quello, arriva puntuale tutti gli anni: gli stagionali non si trovano. E così i titolari delle attività partono con sempre più anticipo.

E così eccoci qui, 2 febbraio 2025: mancano ancora quattro mesi a quella che è considerata la partenza dell’estate (anche se la stagione inizierà gradualmente da fine aprile), ma sul portale Cescot lavoro, il sito della Confesercenti di Ravenna e Cesena per la formazione e le offerte, gli annunci per la ricerca di stagionali in provincia sono già 52 per 212 lavoratori. Ci sono tutti: stabilimenti balneari, hotel, negozi di costumi e di abbigliamento, supermercati, bazar, chioschi di piadine. C’è chi cerca una figura e chi quasi una decina, chi vuole qualcuno che faccia tutta la stagione e chi ’solo’ figure di supporto per i caotici weekend estivi. Nella seconda metà di gennaio la ricerca - già partita, come detto, alla fine dell’anno scorso - si è fatta più intensa, man mano che la stagione si avvicina.

Ma chi sono i più richiesti? I camerieri: ne mancano (già) 48. E poi i baristi: ne servono 35. E poi, a seguire: 28 addetti alla spiaggia, 25 aiuto cuoco, 19 cuochi di partita (ovvero i responsabili di una serie di preparazioni, come i primi o i secondi), 18 lavapiatti, 7 pizzaioli, 6 bagnini di spiaggia, 4 tuttofare per la cucina, 3 aiuti pizzaiolo, 3 tuttofare d’hotel, 2 addetti alle vendite, 2 addetti alle piadine, 2 receptionist, 1 addetto alle pulizie, 1 portiere notturno, 1 banconiera, 1 scaffalista, 1 magazziniere, 1 giardiniere, 1 autista, 1 operaio e 1 responsabile di sala.

La località che cerca più figure è Lido Adriano: qui servono 43 lavoratori, tra cui spiccano 11 baristi, 10 camerieri e 6 aiuto cuoco. Segue Cervia, con 36 figure cercate: tra questi 15 camerieri e 4 cuochi di partita. E poi servono 29 lavoratori a Punta Marina, 26 a Marina di Ravenna e a Marina Romea, 13 a Porto Corsini, 10 a Lido di Classe, 10 a Lido di Savio, 7 a Milano Marittima, 6 a Lido di Dante e 5 a Casal Borsetti. Altre due persone, un cameriere e un receptionist, le cerca un hotel vicino a Mirabilandia.

Siamo ancora agli inizi, in fondo: prendendo a esempio quello che è successo negli ultimi anni si può facilmente ipotizzare che tanti altri annunci arriveranno nei prossimi mesi e fin oltre l’estate, che inizierà probabilmente con molte attività che avranno meno organico di quello di cui avrebbero bisogno. In fondo anche lo stesso portale Cescot lavoro lo scrive: “La ricerca di personale continua ad essere una delle necessità più sentite dalle aziende”.