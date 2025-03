Lavoro nei supermercati, Despar assume: come candidarsi a Ravenna

Ravenna, 20 marzo 2025 – In previsione dell’inaugurazione del nuovo punto vendita Eurospar programmata entro la fine del 2025, entra nel vivo la fase per candidarsi e incontrare i reclutatori: i nuovi collaboratori saranno una quarantina.

Dettagli sull'apertura del nuovo Eurospar

Il nuovo supermercato Eurospar sorgerà nell’area dell’ex Amga, tra via di Roma e via Venezia. Chi è interessato può presentarsi dal 25 al 28 marzo presso il parcheggio dell’Eurospar Ravenna Romea (via Romea 148) dalle 11 alle 18 al camper ufficiale Despar.

Processo di selezione e opportunità lavorative

Oltre alla consegna dei curricula, sarà possibile fissare i colloqui conoscitivi. In particolare, per il punto vendita di nuova apertura si ricercano candidati di esperienza nel settore della grande distribuzione, ma anche persone motivate a intraprendere un nuovo percorso professionale. Una seconda fase di colloqui è già programmata dal 13 al 16 maggio 2025.

Visione e impegno di Despar

“Ravenna resta una delle nostre città del cuore e il punto vendita che apriremo entro l’anno rappresenterà per la nostra azienda un fiore all’occhiello, in un territorio nel quale vogliamo continuare a investire. – spiega Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna – Il contesto in cui andiamo ad aprire è di grande valore storico e crediamo fortemente che il progetto che ci coinvolge potrà restituire grande bellezza e rigenerazione per tutta la città attraverso un’importante opera di riqualificazione e valorizzazione che riguarda una zona lasciata per anni ferma. Adesso è tempo di costruire la squadra di persone che a breve potrà accogliere i nostri clienti”.

“Vicinanza al territorio significa contribuire a farlo crescere anche dal punto di vista sociale e occupazionale, assumendo collaboratori provenienti dalle aree in cui avvengono le nuove aperture – spiega Sara De Lissandri, responsabile selezione area vendite di Despar Nord – Per dare concretezza al valore di prossimità, abbiamo pensato a una modalità innovativa per il reclutamento e l’assunzione di nuove risorse, scegliendo la modalità del Camper Despar, un presidio fisico attraverso cui l’azienda entra nel territorio ancor prima del nuovo punto vendita per stabilire un contatto reale con le persone che entreranno a far parte della nostra grande famiglia Despar. Il Camper Despar, un vero e proprio ufficio mobile, rappresenta la volontà di incontrarsi e conoscersi reciprocamente; è una modalità per noi di valore e un’ulteriore conferma del nostro impegno per essere vicini ai territori e alle persone”.