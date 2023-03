Ravenna, il negozio ‘Tutto per la calzatura’ chiude dopo 60 anni

Gianni De Lorenzi, storico titolare dell’attività, aperta nel 1960 in via Cavour dal padre

Ravenna, 11 marzo 2023 – ‘Tutto per la calzatura’, lo storico negozio che dal 2020 si era trasferito in via Ponte Marino, chiude. Lo annuncia un piccolo cartello sulla vetrina a firma di Giorgio De Lorenzi, figlio di Gianni, titolare e volto notissimo alle migliaia di ravennati che da sempre frequentano l’attività. "Lo abbiamo deciso da qualche tempo – spiega Giorgio De Lorenzi – dopo che mio padre ha avuto qualche problema di salute. Ci dispiace e dai clienti continuiamo a ricevere dimostrazioni di affetto. Non chiudiamo di certo perché manca il lavoro".

E la famiglia De Lorenzi ha una storia che parte da lontano, fatta di lavoro, intraprendenza e legami profondi, come quelli che hanno sempre portato tutti a darsi una mano. Il primo ad aprire l’attività, nel 1960 in via Cavour, è il padre di Gianni, Giuseppe De Lorenzi, detto Amleto.

"Era capo reparto nella fabbrica di Callegari – prosegue il nipote – e aveva 57 anni, probabilmente era andato in pensione. Mio padre subentrò quasi subito, avrà avuto vent’anni". Ma Gianni De Lorenzi ha un passato da atleta professionista era un ginnasta: viene selezionato come riserva nelle Olimpiadi di Tokio del 1964. E in seguito gioca a pallavolo nella Robur arrivando alla Serie A.

"Gli impegni sportivi – continua il figlio – lo portavano spesso fuori Ravenna, per questo nella gestione del negozio viene coinvolta tutta la famiglia: la nonna, Vanda Ricci, moglie di Amleto, Mirella, sorella di mio padre e poi mia madre, Giuseppina Sangiorgi e anche una sua sorella". Fino ai figli Giorgio e al fratello Dario.

"Ricordo ancora – prosegue De Lorenzi – mia mamma che arrivava a casa la sera con ancora il profumo del mastice quando faceva l’orlatrice e io e mio fratello l’aiutavamo. Insomma nel negozio abbiamo lavorato tutti".

Nel 1988 Giuseppina apre in via Maggiore La Pantofola che gestirà fino al 2008 e i figli Giorgio e Dario nel 2006, sempre in via Maggiore inaugurano ‘La calzatura, antica corameria’, fino a quando, nel 2000, entrambi vanno a lavorare in Marcegaglia.

Prosegue anche l’attività di ‘Tutto per la calzatura’ che nel 2004 si trasferisce in via Barbiani, fino all’ultimo spostamento in via Ponte Marino. "Il 20 marzo – conclude – sarà l’ultimo giorno. Ci piacerebbe se qualcuno portasse avanti l’attività, sarei anche disponibile per un periodo di affiancamento. Questo è un negozio nel quale i clienti entrano anche solo per un saluto e due chiacchiere, e in centro storico non ce ne sono più. E poi il lavoro non manca".