Ravenna, al via la costruzione del nuovo terminal crociere

Ravenna, 24 ottobre 2024 – È stato ufficialmente avviato oggi il cantiere per la costruzione del nuovo terminal crociere di Porto Corsini, a Ravenna. La cerimonia di posa della prima pietra, organizzata da Ravenna Civitas Cruise Port (RCCP), segna un passo importante per lo sviluppo sostenibile della città e del suo porto.

La nuova struttura, che coprirà un'area di 10mila metri quadrati, sarà il primo terminal crociere in Italia a ottenere la prestigiosa certificazione LEED Gold (ente americano che certifica l’efficienza energetica e l’impatto ecologico), grazie a un progetto innovativo sviluppato da Cruise Terminals International e Royal Caribbean Group. L'apertura è prevista per il 2026 e il terminal sarà in grado di ospitare due navi contemporaneamente, rafforzando ulteriormente il ruolo di Ravenna come punto di riferimento per il turismo crocieristico internazionale.

Sostenibilità e innovazione del progetto

"Questo nuovo terminal rappresenta un traguardo importante per Ravenna e per tutta la comunità locale," dice Daniele Rossi, presidente dell'Autorità Portuale di Ravenna. "Siamo fieri di poter offrire una struttura che, oltre a promuovere il turismo, sarà un esempio di sostenibilità ambientale." Il progetto prevede infatti l'uso di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tra cui il cold ironing, che permetterà alle navi in porto di spegnere i motori, riducendo così le emissioni inquinanti.

Il terminal sarà immerso in un ambiente naturale unico, circondato da pinete e spazi verdi. Saranno inoltre realizzati percorsi pedonali e ciclabili e aree ricreative, a beneficio non solo dei croceristi, ma anche della comunità locale.

Impatto economico e sociale

Oltre all'attenzione alla sostenibilità, il nuovo attracco promette di avere un impatto economico significativo sulla regione. Secondo gli studi di settore, ogni passeggero in transito nel porto di Ravenna spende in media 385 dollari, e si prevede che la struttura possa generare tra i 100 e i 200 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti al giorno. "Questo progetto non solo migliorerà l’esperienza per i croceristi, ma porterà benefici anche alla comunità locale," sottolinea Anna D’Imporzano, direttrice generale di RCCP.

Il terminal sarà anche un centro di attività per la città, aperto al pubblico nei giorni in cui non vi saranno navi in porto. Tra gli eventi previsti ci sono competizioni sportive, mostre artistiche e fiere.

Una nuova icona architettonica

Progettato dall'Atelier(s) Alfonso Femia e dagli ingegneri di RINA Consulting, il terminal avrà un design moderno e funzionale. Un elemento distintivo sarà la passerella sopraelevata che lo collegherà alle navi, offrendo una vista panoramica sul mare e sulle spiagge di Ravenna.

Joshua Carroll, Senior Vice President di Royal Caribbean Group, evidenzia l’importanza del progetto: "Questo terminal LEED Gold è il risultato di una collaborazione appassionata con l'Autorità Portuale di Ravenna e dimostra come innovazione e sostenibilità possano andare di pari passo."

Con questo nuovo attracco portuale, Ravenna si prepara a diventare un simbolo di eccellenza nel settore crocieristico, unendo tradizione, innovazione e rispetto per l'ambiente.