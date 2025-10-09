Rifiuti, stangata sugli imprenditori a Ravenna e Cervia: aumenti fra i 2mila e i 10mila euro

Ravenna, 9 ottobre 2025 – Sono arrivate dall’Atersir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti, le prime cartelle con le tasse sui rifiuti calcolate sulla base del nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntuale, almeno per quanto riguarda i comuni di Ravenna e Cervia.

Una nuova metodologia di calcolo, entrata in vigore in estate, sempre tenendo conto della superficie dell’attività ma con correttivi tecnici che considerano meno importante – o comunque meno di quanto avrebbero voluto le associazioni di categoria – la produzione vera e propria di rifiuti indifferenziati.

Il tutto si è tramutato in un aumento ancora da quantificare pienamente: tutte le associazioni stanno raccogliendo i vari importi di pagamento, per confrontarli con quelli della stessa attività dell’anno scorso.

I primi riscontri sono poco felici per le attività: in genere viene considerato accettabile un aumento annuo dell’8-10%, o per lo meno sarebbe stato considerato un male quasi necessario. Invece alcuni confronti con la spesa dell’anno scorso hanno visto aumenti anche del 25%. Tanto per riferirsi a dati reali, importi alla mano, un albergo del Ravennate di dimensioni importanti ha visto un aumento rispetto a dodici mesi fa di circa 10.000 euro. E comunque altri piccoli imprenditori hanno lamentato un incremento di 2-3.000 euro annui, un peso considerevole, soprattutto in questo momento dell’anno.

Giancarlo Melandri, coordinatore del Tavolo Provinciale delle Associazioni Imprenditoriali di Ravenna, ha spiegato: “Avevamo manifestato in più occasioni ed in tempo utile le nostre preoccupazioni, avanzando proposte puntuali volte a migliorare alcuni aspetti del regolamento. Dunque non possiamo che esprimere il nostro disappunto e la preoccupazione per le modalità con cui è stato introdotto il nuovo sistema tariffario ed i relativi effetti sulle imprese del territorio”.

Anche perché era stato richiesto un coinvolgimento preventivo reale: “Avevamo chiesto la possibilità – prosegue Melandri – di effettuare simulazioni preventive attendibili, in grado di evidenziare con anticipo criticità e impatti sulle imprese associate, accompagnato da una comunicazione più efficace e da un’adeguata informazione”.

È assai probabile che il Tavolo delle Associazioni, richieda al presidente della Provincia e ai sindaci dei comuni di Ravenna e Cervia un nuovo confronto per modificare la situazione che si è venuta a creare.