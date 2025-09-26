I Verdi: “A luglio il rigassificatore di Ravenna rifornito di gas russo”. La replica di Snam

Ravenna, 26 settembre 2025 – "Secondo un’inchiesta della trasmissione ’Presa diretta’, il 14 luglio il rigassificatore al largo di Ravenna potrebbe essere stato rifornito da gas russo". Queste le parole di Antonio Lazzari portavoce di Europa Verde Ravenna, che ha supportato logisticamente la troupe di Rai 3.

Secondo quanto ricostruito dal giornalista Andrea Vignali e riportato nel video promozionale della puntata (in tv domenica alle 20.30), la nave rigassificatrice Bw Singapore di Ravenna sarebbe stata rifornita dalla metaniera Lng Geneva, proveniente da El Ferrol, in Spagna.

"Tuttavia – commenta ’Presa diretta’ –, il tracciato mostra che dopo la partenza dalla Spagna la metaniera la nave ha navigato verso nord, superato la Norvegia e spento il segnale nei pressi della penisola di Kola, in Russia, commettendo una violazione del Codice del mare.

Tre giorni dopo la nave avrebbe riattivato il tracking, mostrando un aumento del pescaggio: più pesante, quindi carica".

Nel merito – commenta Lazzari – e demandiamo i dettagli dell’inchiesta. Tuttavia, ci spetta una valutazione politica. Se fosse confermato, dimostrerebbe che il rigassificatore, costruito per affrancarci dal gas russo dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si sarebbe rifornito almeno in un caso proprio dalla Russia".

"Come Europa Verde Ravenna chiediamo quindi al governo di riconoscere la nostra città come territorio di sacrificio. Se realmente il rigassificatore viene rifornito da gas russo chiediamo che ciò sia dichiarato pubblicamente dal governo, che ci si spieghi dove vanno gli extraprofitti, che sia riconosciuta alla cittadinanza ravennate e al nostro territorio una quota parte dei profitti reali".

La replica di Snam

Sull’arrivo al rigassificatore della nave Lng Geneva con un carico di gas che potrebbe provenire dal porto russo di Murmansk, interviene Snam che ha realizzato l’impianto. Per la società è utile ribadire che "Snam non compra e non vende gas, questo è un ruolo svolto dagli shipper, ma è unicamente tenuta a fornire servizi di trasporto, rigassificazione e stoccaggio alle condizioni stabilite dall’autorità preposta a chiunque li richieda, e non è pertanto in alcun modo coinvolta nella scelta dei relativi fornitori".

A differenza di quanto interessa altri prodotti e settori, già dal 2022 nell’Unione Europea non vi sono divieti all’importazione di Gnl dalla Russia, a condizione che il terminale di destinazione sia collegato alla rete di trasporto come appunto avviene a Ravenna.

L’Italia è riuscita a fare a meno del gas russo, passato via tubo dal 35% delle forniture del 2021 allo 0% del 2025, grazie al Gnl, il cui contributo è passato dall’11% delle forniture di metano del 2021 al 31% dei primi 8 mesi del 2025.

"Sui 9 carichi approdati da giugno a Ravenna - spiega Snam - sei provengono dagli Usa, due da Mauritania e Senegal (impianto cogestito dai due Paesi) e uno per quanto dato di sapere, dalla Russia".

Quindi, il cargo Geneva sarebbe l’unico con Gnl russo arrivato in Italia dei circa 160 carichi giunti nei 5 terminali del Paese nel 2025. Sul totale dei carichi arrivati, che ha già superato i 150 di tutto l’anno scorso, gli Usa pesano per il 48% (34% nel 2024), seguiti da Qatar (22%, 36% nel 2024) e Algeria (20%, come nel 2024). Quote minori, pari nel loro insieme a circa il 10% del Gnl importato, vengono da vari paesi africani, dalla Spagna e anche da Trinidad e Tobago. L’Italia non è quindi tornata a dipendere dal gas russo.