Rigassificatore a Ravenna, traguardo vicino e nei tempi

Ravenna, 19 novembre 2024 – È stata completata con successo da Snam l’installazione al largo della costa ravennate della seconda e ultima parte di piattaforma, il deck est, alla quale si ormeggeranno la nave rigassificatrice BW Singapore e le metaniere che la riforniranno di gas naturale liquefatto.

Un progetto dal valore di un miliardo, unico in Italia e in Europa, strategico per l’equilibrio energetico nazionale, che metterà a disposizione del Paese una capacità aggiuntiva di rigassificazione pari a 5 miliardi di metri cubi all’anno raggiungendo così la quota del 40% della domanda complessiva di gas, in linea con gli obiettivi di diversificazione fissati dal governo nel marzo del 2022 in occasione della crisi russo-ucraina.

“Abbiamo tagliato un altro traguardo importante, un’operazione complessa che ci consentirà di rispettare i tempi fissati per questa infrastruttura, un tassello fondamentale per consolidare la sicurezza energetica del Paese e dell’Europa, anche a fronte della progressiva evoluzione dei flussi di gas”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Snam, Stefano Venier.

“Il Gnl copre ormai un quarto degli approvvigionamenti nazionali di gas, e con l’entrata in funzione della BW Singapore arriveremo a disporre di volumi pari a quelli che l’Italia riceveva dalla Russia nel 2021, consentendo al sistema un’ulteriore diversificazione”.

Il deck è il cuore dell’impianto, una struttura quadrata di 54 per 48 metri, del peso di 2.800 tonnellate, la prima parte è stata posizionata in ottobre, la seconda è stata sollevata domenica scorsa.

Partita dal cantiere Rosetti Marino a Marina di Ravenna ha raggiunto la nave Yudin della flotta Micoperi su cui è stata posizionata e installata, mentre da lunedì sono iniziati i lavori di collegamento.

L'ingegnere di Snam Massimo Derchi

Sono complessivamente 14.500 le tonnellate di acciaio utilizzate: “Il completamento della piattaforma ha rappresentato una sfida ingegneristica di assoluto rilievo, avvenuta in mare aperto, per la quale abbiamo adottato ogni possibile accorgimento funzionale alla piena sostenibilità ambientale dell’intervento”, ha rilevato il Chief Operations Officer di Snam Massimo Derchi.

La BW Singapore, che convertirà il gas naturale liquefatto in forma gassosa, è attesa in acque italiane entro fine anno. Completati i collaudi, la piattaforma entrerà in funzione tra marzo e aprile 2025. Il gas trasformato fluirà dalla piattaforma in una pipeline sottomarina lunga 8,5 km fino alla costa.

Da qui, si collegherà al punto di accesso del gas alla rete nazionale. Il progetto ha avuto un forte impatto economico e occupazionale sul territorio. Il 30% dell’investimento è stato assorbito da importanti realtà industriali del ravennate, sono stati coinvolti più di 240 fornitori, di cui più di 80 nella provincia di Ravenna e nella regione Emilia-Romagna. Nella fase di picco dei lavori, inoltre, sono state impiegate fino a 1.200 persone. Dal punto di vista ambientale, l’intervento è stato pianificato con estrema attenzione.

“Sono state coinvolte oltre 20 ditte specializzate – dichiara Derchi - tra cui il Centro Interuniversitario di Biologia Marina, tre centri universitari (Genova, Roma e Torino), più di 65 professionisti e 10 laboratori di analisi specialistiche ambientali. Nel tratto a terra vengono presi in considerazione più di 70 mila parametri attraverso oltre 90 stazioni di monitoraggio; nel tratto a mare, invece, più di 20 mila parametri attraverso oltre 200 stazioni di monitoraggio”.

Snam ha adottato tecniche avanzate per ridurre al minimo l’impatto: dalla trivellazione senza scavi nelle aree protette, alla piantumazione di un bosco intorno al punto di ingresso del metanodotto, all’azzeramento delle emissioni atmosferiche durante le fasi di avviamento utilizzando tecnologie per ricomprimere il gas necessario per i test.

Nel frattempo, ha preso il via anche la costruzione della diga frangiflutti che proteggerà la piattaforma dalle condizioni meteomarine avverse. Si è aggiudicata l’appalto per i lavori l’associazione temporanea di imprese tra Rcm Costruzioni e la spagnola Acciona.