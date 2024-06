Lo scalo passeggeri di Porto Corsini, tre crociere da giovedì a sabato: 7mila persone e mercati emergenti

Ravenna, 17 giugno 2024 – Lo scalo passeggeri di Porto Corsini è in piena attività e a breve è attesa anche la firma del contratto tra il terminalista Ravenna Civitas Cruise Port e la società Ar.Co. Lavori che si è aggiudicata la realizzazione della nuova stazione marittima.

L’Autorità di sistema portuale sta terminando, infatti, la procedura di revisione del Piano economico finanziario che andrà in comitato di gestione a giorni. È un investimento di 40 milioni per la parte privata, a cui si aggiungono i 6 di quella pubblica. L’opera entrerà in funzione per la stagione 2026.

Tempi ravvicinati anche per il Parco delle Dune, un intervento dell’AdSP. È in fase di completamento il progetto esecutivo integrato con le prescrizioni della conferenza dei servizi, che ha dato tutte le autorizzazioni. Si prevede a inizio luglio il bando di gara, l’aggiudicazione dei lavori entro fine anno e l’avvio del cantiere all’inizio del 2025. Costo 8 milioni, di cui 1,5 come contributo della Regione Emilia-Romagna.

In quanto alla stagione in corso, "sta andando come previsto, i numeri tengono molto bene, anzi alcuni sono oltre le aspettative, i risultati sono buoni anche per i feedback che ci arrivano dalle navi e dalle compagnie – sottolinea Anna D’Imporzano, direttore generale di Ravenna Civitas Cruise Port –. In questa settimana da giovedì a sabato sono arrivate tre navi: Norwegian Pearl, Celebrity Constellation ed Explorer of the Seas. Le prime due ciascuna ampiamente sopra i 2mila ospiti, la terza oltre i 3mila". Per il 2024, la previsione è di 260mila viaggiatori, una stagione ridotta rispetto a quella del 2023 per consentire i lavori della stazione marittima.

I crocieristi sono per la maggior parte americani e molti europei. Sono arrivati anche grandi gruppi di brasiliani, una settimana fa se ne sono imbarcati 800 sulla Explorer of the Seas. "Ci sono mercati emergenti attirati da questi itinerari – spiega D’Imporzano -, sono occasioni per far conoscere Ravenna".

Tra le novità migliorative dei servizi, "steward all’imbarco e sbarco che indicano ai passeggeri come raggiungere gli shuttle a loro dedicati. Ravenna Incoming, inoltre, in accordo con hotel e b&b, ha stabilito nei loro pressi alcune fermate per i turisti che vengono poi trasferiti direttamente al terminal. Infine, un biglietto unico di andata e ritorno per il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini, che consentirà loro di non mettersi più in fila alle casse automatiche", elenca Giacomo Costantini, assessore comunale al Turismo. Che ribadisce: "È una bella opportunità per la nostra città, è concreta e soprattutto sono flussi ben organizzati. Davvero una buona ricaduta economica sul territorio".