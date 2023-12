Ipotesi secondo rigassificatore a Ravenna, il sindaco: “Nessuna preclusione”

Ravenna, 15 dicembre 2023 – Il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, non ha preclusioni a valutare “l’ipotesi di ospitare un rigassificatore, o di aggiungere la Golar Tundra all'altra nave che già sarà operativa a Ravenna”.

Il governo starebbe studiano una nuova collocazione per la nave rigassificatrice Golar Tundra che, dopo aver lasciato Piombino, potrebbe non attraccare più a Vado Ligure, bensì in Romagna dove andrebbe a raddoppiare l’impianto già previsto.

La nave Fsru Singapore, infatti, attraccherà al largo di Punta Marina entro la primavera del 2025, sarà protetta da cassoni sommersi. Acquistata da Snam, sarà apace di immettere nella rete nazionale 5 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

Scrive di questa ipotesi l’edizione di Genova del quotidiano La Repubblica.

In Liguria, e in particolare nel Savonese, sono state numerose le polemiche e le proteste per l’arrivo della nave rigassificatrice.

A Ravenna Golar Tundra si appoggerebbe a una struttura già esistente, attraccando a 8 chilometri dalla riva su un fondale di soli 14 metri. La nave verrà rifornita di gas naturale liquefatto (Gnl) per poi immetterlo in rete in forma gassosa.

Il problema, però, sarebbe strategico con la concentrazione della rete gas nazionale sul solo Nord Est.