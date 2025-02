Ravenna, arriva la nave rigassificatrice: ecco quando

Ravenna, 8 febbraio 2025 – La nave rigassificatrice BW Singapore arriverà dalla Spagna al porto di Ravenna il 25 febbraio prossimo. Snam ha completato la piattaforma a cui ormeggerà, al largo di Punta Marina, in Adriatico, e ha svolto un primo sopralluogo con Capitaneria di Porto, Sers, Gruppo Ormeggiatori e Corpo Piloti. Per la metà di marzo è attesa la prima carrier con il carico di Gnl necessario per il raffreddamento dell’impianto, che entrerà in funzione, come da programma, tra fine marzo e inizio aprile e ha visto impegnate le aziende Rosetti Marino, Micoperi e Saipem.

Oltre un miliardo l’investimento di Snam per l’infrastruttura, capace di consolidare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas a cui l’Italia sta continuando a lavorare. I servizi tecnico-nautici sono pronti ad affrontare la sfida. La società Sers ha partecipato alla gara d’appalto per l’assegnazione del servizio di rimorchio. La richiesta prevede altri 4 mezzi con una capacità di tiro di 80 tonnellate ciascuno, in aggiunta ai 7 già disponibili.

Per garantirne l’operatività, saranno necessari 7 equipaggi, pari a 28 nuove assunzioni. La commissione mista tra Capitaneria di Porto, Autorità Portuale e piloti sta valutando i documenti presentati per completare l’iter burocratico dell’appalto entro febbraio. Il Corpo Piloti sarà potenziato con 5 unità, tra cui 2 piloti (formati tramite simulatori e affiancamenti in terminal simili come quelli di Chioggia e Piombino), 2 conduttori e 1 telefonista.

Anche il Gruppo Ormeggiatori ha avviato un bando per 4 assunti, portando così l’organico da 28 a 32 persone. Il primo sopralluogo operativo per familiarizzare con le procedure avverrà tra una settimana. Per tutti i soggetti coinvolti, a partire dalla Capitaneria di Porto, l’attenzione è focalizzata sulla sicurezza delle operazioni. Parallelamente, sono stati consegnati alle società Rcm e Acciona i lavori per la diga frangiflutti, che proteggerà il rigassificatore dalle condizioni meteo-marine avverse.

A breve inizierà anche il consolidamento del fondale sotto la diga, già scavato di alcuni metri per rimuovere lo strato superficiale. L’investimento totale per quest’opera ammonta a 250 milioni di euro.