Start Romagna cerca autisti, stipendio: 1.300 al mese. Cisl: “Cifra troppo bassa”

Ravenna, 3 settembre 2024 – Scade il 30 settembre la selezione pubblica di Start Romagna per la ricerca di nuovi autisti già in possesso di patente professionale.

Il processo di reclutamento è stato adottato per far fronte alla carenza di personale che investe tutto il settore dei trasporti, dal pubblico al privato.

“Non credo che questa soluzione porti risultati soddisfacenti – è il commento del sindacalista di Fit Cisl Raffaele Rossi –. In Romagna c’è una crisi importante, in tutta la regione mancano 40/45 autisti mentre a Ravenna, dove servirebbero in totale 138 autisti, siamo sotto di una decina di unità. La provincia più sofferente è quella di Forlì-Cesena”.

Le difficoltà a trovare il personale secondo i sindacati derivano principalmente dagli stipendi ritenuti troppo bassi, come afferma Rossi: “L’azienda propone uno stipendio di 1.300 euro al mese, noi riteniamo che ne servano almeno 1.400 perché è un lavoro di grande responsabilità. In più, se consideriamo che molti pagano l’affitto della casa, oltre alle varie utenze, di quei 1.300 euro proposti dall’azienda ne rimangono pochissimi a disposizione. In più, il contratto richiede di lavorare anche sabato e domenica, con una maggiorazione domenicale di soli 5,80 euro lordi a giornata. Quindi il guadagno di lavorare la domenica è praticamente nullo. Oggi (ieri, ndr) dovevamo incontrare Start per discutere il tema stipendi, ma pochi giorni fa ci hanno comunicato che l’appuntamento è stato rinviato al 23 settembre”.

Tra poche settimane riapriranno le scuole e come accade da diversi anni ritorna il rischio delle soppressioni di alcune corse: “Non saprei quante corse potranno saltare – afferma il sindacalista – ma serviranno più autisti perché ci saranno più corse al giorno e sono certo che ci saranno delle problematiche con alcuni autobus. A maggio e giugno di quest’anno, quindi negli ultimi mesi di scuola, al giorno saltavano mediamente 40/50 corse. In estate sono stati assunti 8 autisti e la situazione è leggermente migliorata, ma l’emergenza rimane e sono convinto che la selezione pubblica di Start Romagna non sia sufficiente per risolvere il problema. Il numero di autisti disponibile sarà in ogni caso inferiore a quello necessario”.

Dall’altra parte, l’azienda è più ottimista: “Ogni anno sono 50 gli autisti che lasciano l’azienda, tra chi va in pensione o chi cambia lavoro. Nel tutto il territorio romagnolo abbiamo 685 autisti, ne servirebbero di più ma quei 50 che ogni anno lasciano l’azienda vengono costantemente sostituiti. Non c’è un problema di ricambio numerico, ma questo non toglie che ci sia una carenza di personale e che in inverno potrebbero essere soppresse delle corse. In tutto il 2023 l’1,15 % delle corse è stato cancellato, con un aumento nel periodo invernale”.