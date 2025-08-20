“Via alla vendemmia, sarà un'ottima annata”

Faenza (Ravenna), 20 agosto 2025 – Dovrebbe essere un'annata molto positiva per il vino. Questo il mantra che si ripete tra i produttori nazionali e locali che da poco hanno iniziato la vendemmia. C'è chi, come il faentino Leone Conti , titolare dell'omonima società agricola, ha iniziato la fase di raccolta dell'uva a cavallo di ferragosto: "Dipende dal tipo di uva, gli spumanti per esempio iniziano a luglio. Noi siamo partiti il 13 agosto – spiega Conti –, quest'anno l'uva è molto bella e si preannuncia una buona vendemmia".
Il vigneto di Conti, circa 21 ettari , "ha una resa di circa 60 quintali per ettaro. Nelle annate super arriviamo quindi a mille quintali complessivi. Non una produzione enorme perché puntiamo tanto sulla qualità". In base al tipo di produzione, dopo attenzione analisi, si sceglie il periodo in cui iniziare la raccolta: “Una volta si andava avanti anche fino alla fine di ottobre, ma adesso se uno ha la possibilità di lavorare in tempi rapidi a settembre si conclude”, prosegue.
Il procedimento varia in base all'azienda agricola : “Facciamo analisi nel campo, controlliamo il tenore zuccherino e altri parametri, poi assaggiamo e quando si parte con la raccolta non ci si ferma più”. La raccolta peraltro è considerata un parametro di qualità: “Noi raccogliamo in orari compatibili alle temperature, dalle 6 alle 12 al massimo”. E inoltre quest'anno si moltiplicherebbero le richieste di lavoro : "Abbiamo una lista d'attesa di persone che vogliono vendemmiare. L'anno scorso invece erano molto poche, e questo è probabilmente un segnale che va interpretato".
Fiduciosa per la vendemmia è anche Virginia Lo Rizzo , della società agricola Terra dei Gessi nelle Tenute Tozzi, 70 ettari di terreno a Casola Valsenio, di cui circa una decina coltivati a vigneto. "La nostra vendemmia è iniziata oggi (ieri, ndr ), leggermente in anticipo rispetto agli scorsi anni. Quest'anno la qualità è migliore rispetto agli anni passati e in generale si registra ottimismo – spiega Lo Rizzo, la quale è anche responsabile dell'ambito vitivinicolo per Confagricoltura Ravenna –. Ho sentito alcune aziende a Brisighella, a Casola ea Faenza. Qualcuno a Castel Bolognese ha iniziato la vendemmia anche la prima settimana di ferragosto".
In generale dunque si preannuncia “un'annata decisamente fortunata rispetto alle precedenti”, anche dovute alle condizioni climatiche dei mesi estivi: “A giugno e luglio è stato caldo ma tutto sommato mite, senza grandinate continue, e ha piovuto il giusto”. Risultato: “Siamo molto fiduciosi”, anche in relazione agli anni precedenti, decisamente complicati. "Due anni difficili, segnati da alluvione e dissesto idrogeologico. Nel 2023 non abbiamo raccolto praticamente nulla e l'anno scorso ha seguito quello precedente. Abbiamo avuto tantissime frane in azienda e abbiamo dovuto estirpare parte dell'albana e altre tipologie. Quest'anno però l'uva è bella e giusta, siamo contenti ei colleghi che ho sentito concordano ". Da qui le aspettative per la vendemmia. "Noi facciamo la raccolta a mano con le cassette. La squadra si compone di 4 uomini e tre donne che lavorano con noi tutto l'anno".