“Via alla vendemmia, sarà un'ottima annata”

Faenza (Ravenna), 20 agosto 2025 – Dovrebbe essere un'annata molto positiva per il vino. Questo il mantra che si ripete tra i produttori nazionali e locali che da poco hanno iniziato la vendemmia. C'è chi, come il faentino Leone Conti , titolare dell'omonima società agricola, ha iniziato la fase di raccolta dell'uva a cavallo di ferragosto: "Dipende dal tipo di uva, gli spumanti per esempio iniziano a luglio. Noi siamo partiti il 13 agosto – spiega Conti –, quest'anno l'uva è molto bella e si preannuncia una buona vendemmia".

Il vigneto di Conti, circa 21 ettari , "ha una resa di circa 60 quintali per ettaro. Nelle annate super arriviamo quindi a mille quintali complessivi. Non una produzione enorme perché puntiamo tanto sulla qualità". In base al tipo di produzione, dopo attenzione analisi, si sceglie il periodo in cui iniziare la raccolta: “Una volta si andava avanti anche fino alla fine di ottobre, ma adesso se uno ha la possibilità di lavorare in tempi rapidi a settembre si conclude”, prosegue.

Il procedimento varia in base all'azienda agricola : “Facciamo analisi nel campo, controlliamo il tenore zuccherino e altri parametri, poi assaggiamo e quando si parte con la raccolta non ci si ferma più”. La raccolta peraltro è considerata un parametro di qualità: “Noi raccogliamo in orari compatibili alle temperature, dalle 6 alle 12 al massimo”. E inoltre quest'anno si moltiplicherebbero le richieste di lavoro : "Abbiamo una lista d'attesa di persone che vogliono vendemmiare. L'anno scorso invece erano molto poche, e questo è probabilmente un segnale che va interpretato".

Fiduciosa per la vendemmia è anche Virginia Lo Rizzo , della società agricola Terra dei Gessi nelle Tenute Tozzi, 70 ettari di terreno a Casola Valsenio, di cui circa una decina coltivati a vigneto. "La nostra vendemmia è iniziata oggi (ieri, ndr ), leggermente in anticipo rispetto agli scorsi anni. Quest'anno la qualità è migliore rispetto agli anni passati e in generale si registra ottimismo – spiega Lo Rizzo, la quale è anche responsabile dell'ambito vitivinicolo per Confagricoltura Ravenna –. Ho sentito alcune aziende a Brisighella, a Casola ea Faenza. Qualcuno a Castel Bolognese ha iniziato la vendemmia anche la prima settimana di ferragosto".