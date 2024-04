Ravenna Forlì 70-83: all'Unieuro il derby del PalaCosta

Ravenna, 23 dicembre 2020 - L’OraSì gioca alla pari con Forlì per tre quarti ma deve inchinarsi 70-83 a causa di un ultimo quarto col fiato corto. All’OraSì manca l’apporto dei lunghi, troppo fallosi e fuori tempo contro i pari ruolo avversari, e quello degli americani. Forlì invece ha due uomini di esperienza e intelligenza tattica come Giachetti e Bruttini che poche squadre possono vantare. A completare il terzetto c’è Roderick che con i suoi passaggi riesce a mettere in ritmo tutti i compagni consentendo all’Unieuro di mostrare i muscoli nell’ultimo quarto.

L’OraSì parte meglio e va 7-0 con 5 punti di Denegri. L’Unieuro risponde poco dopo con Rushe e Roderick da 3, per il 9-6. Primo quarto dunque equilibrato con gli attacchi che prevalgono sulle difese. Ravenna avanti 22-19. Meglio le difese nel secondo periodo, con Ravenna che tiene sempre il naso avanti grazie al tiro da 3. Le triple di Maspero e Denegri valgono il 30-23. I lunghi giallorossi soffrono il confronto con Bruttini e compagni e commettono troppi falli. Rush e Roderick segnano i canestri del 30-27. Ma l’OraSì ha ancora la forza di tentare la fuga. Lo fa con le triple di Cinciarini e Venuto per il nuovo +8, 36-28.

Botta e risposta nel terzo periodo con l’OraSì a fare l’andatura e l’Unieuro a mantenersi sempre viva e vicina nel punteggio. Denegri e Chiumenti infatti riportano a +7 i giallorossi ma la risposta ospite non si fa attendere. Roderick firma 5 punti e a pochi spiccioli dalla sirena del 30’ Natali trova il primo sorpasso esterno sul 55-56.

Ravenna si presenta al quarto periodo a corto di uomini e di fiato. Escono in breve tempo a causa di 5 falli prima Simioni, poi Givens e successivamente anche Chiumenti, lasciando la squadra col solo Maspero di ruolo. L’inerzia passa decisamente in mano forlivese con Bruttini e Giachetti che gestiscono a piacimento le incursioni in area giallorossa. Roderick fa il resto con assist al bacio che tagliano la difesa giallorossa. Quando Giachetti, Landi e Roderick portano l’Unieuro a +16 (65-81) la partita può dirsi conclusa. Ravenna non ha più la forza per reagire, Forlì deve solo controllare fino alla sirena e vincere la sua quinta gara consecutiva. Ravenna invece perde la terza di fila.

Il tabellino di Ravenna Forlì

OraSì Ravenna - Unieuro Forlì 70-83 RAVENNA: James 11 (4/6, 0/3), Cinciarini 12 (4/7, 1/7), Denegri 16 (2/4, 4/7), Venuto 3 (0/1, 1/5), Oxilia 11 (0/3, 2/6), Maspero 3 (0/2, 1/2), Buscaroli ne, Givens 6 (2/3), Chiumenti 4 (1/1), Vavoli ne, Simioni 4 (1/2), Laghi ne. All. Cancellieri. FORLì: Dilas 2 (1/1), Zambianchi, Ndour, Rodriguez 8 (0/2, 2/3), Campori, Bolpin 1 (0/1 da 3), Rush 15 (3/7, 2/4), Giachetti 21 (5/5, 2/3), Roderick 12 (4/8, 0/2), Landi 7 (0/2, 1/2), Natali 3 (1/2 da 3), Bruttini 14 (4/6). All. Dell’Agnello. Arbitri: Catani, Patti, Calella Note - Parziali: 22-19, 36-30, 55-56. Usciti per falli: Simioni, Givens, Chiumenti. Tiri da 2: Ra 14/29, Fo 17/31 Tiri da 3: Ra 9/30, Fo 8/17 Tiri liberi: Ra 15/19, Fo 25/33