Linea dei treni faentina: riprende la circolazione fra Marradi e Faenza

Faenza (Ravenna), 2 settembre 2025 – Riprenderà lunedì 8 settembre - come da programma - la circolazione dei treni tra Firenze e Borgo San Lorenzo (via Vaglia) e tra Marradi e Faenza, sulla linea Faentina. A partire da lunedì 15 settembre, in anticipo sui tempi previsti, la circolazione dei treni riprenderà anche fra Borgo S. Lorenzo e Crespino sul Lamone. Stanno per concludersi i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione, avviati l’11 giugno scorso da Rete Ferroviaria Italiana, nella tratta compresa fra Borgo S. Lorenzo e Faenza, poi estesi a partire dal 2 agosto anche alla tratta Firenze Campo Marte – Borgo S. Lorenzo.

In particolare sono state eseguite attività finalizzate all’attivazione dell’Ertms, il più evoluto sistema per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni, in grado di aumentare l’affidabilità dell’infrastruttura e la flessibilità nella gestione del traffico con vantaggi in termini di velocità del servizio e migliore gestione dei passaggi a livello. L’installazione di questo nuovo sistema tecnologico che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Parallelamente sono state svolte lavorazioni per la rimozione dei detriti presenti lungo la linea portati dall’alluvione dello scorso marzo che aveva interessato l’area. Proseguono invece i lavori di ripristino dell’infrastruttura fra Crespino del Lamone e Marradi, con previsione di riapertura della tratta entro il primo trimestre 2026.