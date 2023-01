Nicola Longanesi a Masterchef, Cavolini: “E’ super, spero che vinca"

Nicola Longanesi a Masterchef

Faenza, 14 gennaio 2023 – Quando ha sentito l’accento inequivocabile della Romagna emergere dallo schermo sul quale passavano le immagini di Masterchef, Cristiano Cavolini ha fatto un balzo. "Cavolo – ho pensato –. Casa! Finalmente qualcuno che viene dalla Romagna".

L’ex concorrente dello show cooking di Sky, giunto alla sua 12esima edizione non ha perso tempo e si è messo subito in contatto con Nicola Longanesi, il giovane bagnacavallese che dopo essere stato eliminato nel 2015 dalla stessa trasmissione alla quale, appena quattordicenne, prese parte nella versione Junior, ha deciso di ritentare la sorte e di mettersi nuovamente alla prova sulle postazioni di Masterchef 12. E questa volta, con successo.

Con il piatto ‘ombrina ai pepi in agrodolce’ si è aggiudicato, un paio di puntate fa, la vittoria della prima ‘black mistery box’ e i complimenti dello chef Davide Scabin, ospite dello skill test. "La chef Scabin gli ha detto che lavora bene – sottolinea Cavolini –. Un complimento pronunciato in modo così plateale significa molto in un programma di quel tipo. Io sono già gasatissimo per lui. Spero proprio che la vittoria del programma arrivi in Romagna. Ho già condiviso la mia speranza con Nicola. Gli ho scritto dopo l’ultima puntata".

La risposta è stata ovviamente molto vaga. "Lui deve stare giustamente sulle sue – sottolinea Cavolini –. Per il momento ci siamo fatti una grande risata. Nicola è davvero bravo. Ed io davvero voglio che il titolo arrivi in Romagna. Quando ho sentito la sua cadenza, che fra noi non sembra marcata, ma in tv è inequivocabile, mi si è aperto il cuore".

Fra una vittoria e l’altra, Longanesi non perde di vista il traguardo. "Anche se sono strafelice – ha commentato dopo il trionfo alla prima black mistery box – devo volare basso perché qua dentro non ci sono certezze". "Nicola ha ragione – commenta Cavolini –. Da ex concorrente posso dire che Masterchef non regala niente. Puoi essere stato bravo durante tutto il percorso e sbagliare solo una volta, ma se quella è l’ultima vieni giudicato per quel piatto. E da un momento all’altro si rivoluziona il tuo destino. È come succede al ristorante. Se lo chef sbaglia a salare un piatto, il cliente ricorda quello. Non importa quanto di buono ha fatto prima. La cucina è come un regime militare, serve rigore. Ogni volta che uno chef cucina deve farlo come se si trattasse del piatto più bello della sua vita".

Cavolini , dopo la sua avventura alla decima edizione di Masterchef, dove è arrivato in finale, sta lavorando in parte come cuoco a domicilio. "Al momento – spiega – collaboro ancora con l’officina in cui lavoravo prima di entrare a Masterchef. Nel fine settimana però tolgo la tuta e indosso il grembiule da chef andando a cucinare a domicilio. Inoltre tengo corsi di cucina. Per il momento va bene così. Si tratta di una soluzione che mi permette di continuare a studiare e di pensare come concretizzare il sogno di un locale mio".

Nel frattempo continua a mantenere i contatti anche con Elena Morlacchi, concorrente di Masterchef 11, residente a Lido Adriano. "Con Elena abbiamo tan ti progetti interessanti – conclude Cavolini –. Lei è sempre molto impegnata a fare tantissime cose, ma ci sentiamo regolarmente".