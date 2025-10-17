Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente RomagnaOmicidio suicidioGli 007 della storiaGiocatore Virtus arrestatoSagre in Emilia Romagna Alberto Forchielli
Acquista il giornale
RavennaNotte di paura a Ravenna, rissa con spari alle Bassette
17 ott 2025
REDAZIONE RAVENNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Notte di paura a Ravenna, rissa con spari alle Bassette

Notte di paura a Ravenna, rissa con spari alle Bassette

Un diverbio tra un gruppetto di persone è culminato in una zuffa e qualcuno ha usato una pistola scacciacani. L’accaduto al vaglio della polizia

Sul posto è intervenuta la polizia (foto di repertorio)

Sul posto è intervenuta la polizia (foto di repertorio)

Ravenna, 17 ottobre 2025 – Spari nella notte, paura alle Bassette per una rissa. Non ci sono stati feriti, ma molti dettagli dovranno essere chiariti in merito a quanto accaduto giovedì sera nell’area industriale della città. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, tutto è iniziato verso le 22.30 quando un gruppetto di 5/6 persone si è dato appuntamento qui per ragioni che al momento non risultano note, anche perché, secondo quanto emerso finora, le persone presenti non si conoscevano prima di quell’incontro. Tra loro diverse nazionalità: italiani, nordafricani e albanesi.

A quel punto, per ragioni ignote, è iniziata una discussione che è sfociata in una zuffa e qualcuno è arrivato a sparare alcuni colpi con una pistola scacciacani. Uno dei presenti se ne è poi andato a bordo di un’auto. Sul posto a quel punto è intervenuta la polizia, che ha identificato le persone sul posto. La Procura è stata avvisata, al momento sono al vaglio le ragioni dell’incontro e quelle che hanno fatto scattare il diverbio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata