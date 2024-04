OraSì Ravenna - Allianz San Severo 70-57. Il Pala de André resta inespugnabile

Ravenna, 9 febbraio 2020 - Dodicesima vittoria casalinga per l’OraSì che continua a custodire il Pala de André come se fosse un fortino inespugnabile. Nemmeno la lanciatissima San Severo riesce nell’impresa, anche se per due quarti neutralizza l’attacco giallorosso. Nella seconda parte però, quando la difesa di casa alza l’asticella, la partita svolta e per Ogide e compagni c’è poca fortuna. 70-57 e vittoria numero 19 in campionato.

Primi due quarti non brillanti per l’OraSì. Thomas non segna e nemmeno Potts incide più di tanto. Il primo quarto è piuttosto brutto, si segna poco e le difese dominano sugli attacchi: 12-12. Meglio il secondo nel quale si fanno apprezzare Chiumenti e Treier da una parte e Mortellaro e Ogide dall’altra. Nessuna delle due squadre però riesce a mettere la propria impronta sulla gara e si resta vicini nel punteggio fino all’intervallo lungo.

Sotto di un punto, 30-31, l’OraSì torna in campo più convinta degli avversari. Chiumenti sale in cattedra e semina il panico nella difesa ospite. Lo stesso fa Sergio con alcune interessanti penetrazioni dalla linea di fondo e il vantaggio giallorosso inizia a farsi consistente. San Severo prova a tenersi in vita con Spanghero e Ogide, ma la difesa bizantina domina la situazione. Nonostante percentuali non eccezionali i ragazzi di Cancellieri costruiscono un parziale di 14-3 che indirizza chiaramente il terzo periodo. Il margine diventa di 14 punti quando l’OraSì tocca il 53-39 e i gialloneri sono quasi alle corde.

Nel quarto periodo infatti non riescono mai a tornare in partita e all’OraSì basta tenere alta l’attenzione in difesa per portare a casa la vittoria. Al 38’ Thomas insacca il canestro del +19, il massimo vantaggio della serata, poi Ravenna controlla e si tiene stretto il primo posto, che durerà almeno fino alla pausa per la coppa Italia, anche grazie alla sconfitta di Forlì a Verona.

OraSì Ravenna 70 Allianz Pazienza San Severo 57 RAVENNA: Bravi (0/1), Jurkatamm 6 (2/8 da 3), Venuto 6 (0/2, 1/1), Treier 11 (3/4, 1/3), Farina (0/1), Thomas 8 (4/9), Sergio 9 (2/4, 1/4), Seck, Potts 11 (3/6, 1/5), Chiumenti 14 (6/6), Marino 5 (1/1, 0/4), Zanetti ne. All. Cancellieri. SAN SEVERO: Mortellaro 7 (2/4), Spanghero 13 (1/4, 2/6), Angelucci, Demps 15 (4/5, 2/7), Ogide 15 (3/7, 1/5), Maspero 4 (2/2, 0/2), Di Donato (0/1, 0/3), Italiano, Antelli (0/1 da 3), Saccaggi 3 (1/2 da 3). All. Lardo. Arbitri: Terranova, D’Amato, Marziali Note - Parziali: 12-12, 30-31, 55-44

Tiri da 2: Ra 19/34, Sa 12/23 Tiri da 3: Ra 6/25, Sa 6/26 Tiri liberi: Ra 14/17, Sa 15/17 Spettatori: 2.000