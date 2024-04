Ravenna - Forlì 78-75, l’OraSì vince il derby ed esce dalla crisi

Ravenna, 3 novembre 2018 - Spalti gremiti per il derby di Romagna, grazie anche alla presenza di quasi 800 tifosi giunti da Forlì, e la partita non delude le attese. Vince l’OraSì che aveva molto da farsi perdonare, ma regala ai tifosi la gioia più grande. Ci sono ancora enormi problemi nella gestione della palla, nelle palle perse e difficoltà a mantenere la freddezza durante i momenti più caldi del match, ma la squadra merita un applauso per la reazione.

Le formazioni partono molto contratte, non si segna per quasi 2 minuti e il gioco stenta a carburare. È Forlì ad entrare prima in partita con 7 punti di Marini, poi la gara si accende. Giachetti ci mette del suo riservando un gestaccio al pubblico ravennate, cosa che non fa che gettare benzina sul fuoco di un derby già abbastanza caldo.

L’OraSì comunque sembra concentrata e rimane vicina nel punteggio, per costruire poi un break importante a cavallo dei due primi quarti. Montano e Jurkatamm dall’arco completano il parziale di 14-0 che regala il 28-22 all’OraSì. Giachetti e Johnson dalla lunetta interrompono l’emorragia, ma l’inerzia è di Ravenna. L’OraSì difende con convinzione e trova in Gandini e Cardillo due protagonisti. Ma non tutto funziona al meglio: dal perimetro diversi tiri aperti vanno sul ferro, e troppe palle perse in modo ingenuo smorzano il tentativo di fuga. Johnson, Oxilia e Delaurentiis tengono viva l’Unieuro (38-34).

Il blackout del terzo periodo però sembra dietro dietro l’angolo. Laganà fa e disfa tutto da solo. Si trasforma in Smith in attacco poiché l’americano è fuori partita, ma in difesa compie due falli ingenui su Johnosn. Forlì non ha certo bisogno di aiuti pochè ha un Marini in serata di grazia che trova il modo di accendere l’entusiasmo dei suoi. È proprio una tripla di Marini a girare il punteggio, offrendo l’inerzia agli ospiti.

Le palle perse iniziano ad essere una spina nel fianco per i giallorossi poiché l’Unieuro le converte in punti. Due penetrazioni di Oxilia scavano un solco importante e mandano Forlì a +8 (52-60). La partita si infiamma e il Pala de André diventa un catino bollente. Laganà si mette in proprio e riporta l’OraSì a contatto (59-62), ma Lawson, che era rimasto in ombre per lunghi tratti, decide che è il momento di accendersi. Insieme a Oxilia il lungo americano costruisce un nuovo allungo che porta Forlì a +5.

L’OraSì ritrova momentaneamente l’asse Smith-Hairston e torna sotto 68-71. Le squadre si rispondono punto su punto, con Smith che finalmente torna a fare Smith. Gli ultimi secondi sono molto confusi. A 5 secondi dalla sirena Laganà deposita il 78-75 e sul ribaltamento di fronte Lawson non colpisce nemmeno il ferro. Vince Ravenna.

Il tabellino

OraSì Ravenna-Unieuro Forlì 78-75 ORASì RAVENNA: Tartamella ne, Hairston 6 (3/6), Smith 15 (5/12, 0/4), Montano 16 (2/4, 4/8), Jurkatamm 6 (0/5, 2/3), Cardillo 6 (2/2, 0/3), Masciadri 2 (1/4, 0/2), Rubbini (0/1 da 3), Seck ne, Gandini 6 (3/4, 0/2), Baldassi ne, Laganà 21 (5/6, 3/8). All. Mazzon. FORLì: Tremolada Giachetti 8 (0/3, 2/5), Marini 15 (3/5, 3/5), Donzelli ne, Bonacini (0/1, 0/1), Dilas, Piazza ne, Fabiani ne, Oxilia 16 (7/8, 0/1), Lawson De Laurentiis 10 (5/7, 0/2), Johnson 14 (4/7, 0/5). All. Valli. Arbitri: Salustri, Terranova, Gonella Note - Parziali: 19-22, 38-34, 54-60 T2: Ra 21/44, Fo 24/40 T3: Ra 9/31, Fo 5/21 TL: Ra 9/11, Fo 12/15 Spettatori: 3000