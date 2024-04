L’OraSì vince anche a Roseto e tiene a distanza Forlì

Ravenna, 6 febbraio 2020 - L’OraSì continua nella sua cavalcata vincente e sbanca anche il PalaMaggetti di Roseto rispondendo a Forlì giustiziera di Montegranaro. E lo fa pur giocando una partita notevolmente al di sotto delle proprie potenzialità. Roseto è una squadra volenterosa ma decisamente troppo giovane e con pochissime alternative in panchina per impensierire questa OraSì. Un’OraSì che domina dal primo al 40’ minuto, nonostante qualche giocatore sottotono.

Non c’è mai una vera e propria partita, se non all’inizio del secondo periodo, quando Roseto prova a opporre il proprio mordente allo strapotere giallorosso. Il giovane Giordano guida un parziale di 8-0 che porta gli Sharks sul 20-24, dopo il monologo romagnolo del primo quarto. Tuttavia è sufficiente una strigliata di Cancellieri per rimettere le cose a posto. L’OraSì torna a macinare il proprio gioco e risale subito sul +9, 22-31, coi punti di Jurkatamm, Treier e Potts.

Da qui, è il 13’, non si volterà più indietro, anche se nel terzo periodo ci vorranno 15 punti personali di Thomas per smorzare definitivamente le velleità di una Roseto ancora vogliosa di dare battaglia. Al 30’ la partita vera è già finita e l’OraSì può concentrarsi sul ritorno a casa e il recupero delle energie in vista della sfida di domenica al Pala de André con San Severo.

Il tabellino

Sapori Veri Roseto 66 OraSì Ravenna 88 ROSETO: Mouaha 7 (3/4), Valentini, Adeola (0/1), Gaeta, Fokou 2 (0/1, 0/1), Dincic 12 (2/6, 1/3), Di Leonardo ne, Giordano 8 (1/7), Pierich 6 (2/6, 0/4), Rodriguez 16 (1/4, 2/3), Nikolic 4 (0/1, 1/2), Bayehe 11 (3/7, 1/1). All. D’Arcangeli. RAVENNA: Thomas 23 (7/8, 1/2), Bravi (0/2, 0/2), Farina 2 (1/1), Venuto 5 (0/1, 1/6), Chiumenti 2 (1/3), Marino 10 (1/2 da 3), Seck 2 (1/1), Sergio 7 (2/3, 1/1), Treier 5 (1/2, 1/2), Zanetti ne, Potts 19 (3/5, 2/3), Jurkatamm 13 (1/1, 2/4). All. Cancellieri. Arbitri: Maschio, Costa, Doronin Note - Parziali: 14-24, 33-46, 54-72. Usiciti per falli: Sergio, Potts, Jurkatamm, Seck Tiri da 2: Ros 12/37, Rav 17/27 Tiri da 3: Ros 5/14, Rav 9/22 Tiri liberi: Ros 27/39, Rav 27/35 Stefano Pece