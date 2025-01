Alain Conte si dimette dal consiglio comunale di Cervia

Ravenna, 10 gennaio 2025 – Alain Conte rassegna le dimissioni dall’incarico di capogruppo della lista civica “Cambia con me, Mazzolani Sindaco” e dal consiglio comunale.

“Quando ho accettato di ricoprire questo ruolo, ho specificato che ho sempre inteso la lista come civica, indipendente e autonoma. La trasversalità e il civismo sono state per me il motore per ricandidarmi nuovamente in consiglio comunale”.

Conte proseguirà la sua attività e passione politica nell’associazione Cervia Ti Amo, e infatti lo strappo non è interno.

Le ragioni delle dimissioni sono quindi di altro tipo, come spiega lo stesso Conte: “L’adesione coraggiosa da parte di Cervia Ti Amo e dei suoi componenti, lista che ho rappresentato e in cui ho fermamente creduto durante il mandato Medri, al percorso elettorale di Massimo Mazzolani, era partita da questa base: la comune idea di contribuire al miglioramento della nostra città, sfidando chi a nostro avviso non incarnava valori di sinistra, ma semplicemente difendeva posizioni e interessi che non permettevano e, a mio avviso ancora non permettono, uno sviluppo omogeneo e una crescita equa di Cervia. Lo abbiamo fatto sostenendo la persona Massimo Mazzolani, candidato civico, di una lista civica, mettendo a disposizione la nostra esperienza degli ultimi cinque anni in consiglio comunale”.

A conclusione della lunga lettera, Alain Conte spiega “pur rinnovando la stima personale nei confronti di Massimo Mazzolani, non ritengo di essere più idoneo a ricoprire l’incarico di capogruppo, in coerenza con quanto detto al momento dell’accettazione dello stesso, in rispetto del mandato ricevuto dagli amici di Cervia Ti Amo. Né tantomeno ritengo opportuno proseguire il percorso politico all’interno della lista, essendo venuti meno i presupposti di civismo e di rispetto dei ruoli”.

Resta ora da vedere chi ricoprirà il posto vacante in consiglio comunale.