Ravenna, Alvaro Ancisi è il candidato sindaco della Lega

Ravenna 31 gennaio 2025 – L’effetto sorpresa c’è stato: Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna è il candidato sindaco della Lega per le prossime amministrative che si terranno in primavera. La presentazione ufficiale è arrivata questa mattina, da Jacopo Morrone, dopo il colpo di scena della sera precedente, quando il leghista Gianfilippo Rolando aveva annunciato che la candidata sarebbe stata invece Veronica Verlicchi. Al momento la coalizione riunisce Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia. Si attende una presa di posizione dal resto del centrodestra.