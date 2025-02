Anna Greco lascia la Lega e approda a Fratello d’Italia

Ravenna, 12 febbraio 2025 - Anna Greco, consigliera comunale di Ravenna in forza al gruppo della Lega, lascia il partito di Matteo Salvini e approda in quello di Giorgia Meloni. A darne comunicazione è la stessa Greco. “La recente scelta dell’On. Morrone di rompere, a freddo, la possibilità di indicare un candidato unitario del centrodestra per le prossime elezioni comunali di Ravenna, mi obbliga ad uscire dalla Lega - scrive in una nota stampa -. Il candidato sindaco, infatti, sarebbe stato da concordare in primis con le forze politiche di Governo, FdI, Lega, e FI che in consiglio comunale sono all’opposizione, coinvolgendo, di seguito, anche le altre liste civiche. La strada intrapresa dall’On. Morrone, invece, si trasforma in un vero e proprio assist al Pd, presa come al solito senza consultare i rappresentanti locali e che porterà certamente a fare scomparire la Lega da Palazzo Merlato. L’alleanza, poi, con la lista di Ancisi, la dice lunga sull’assenza di un progetto politico che possa fare rompere il sistema di potere in città. L’On. Morrone decreta la morte del mio partito a Ravenna, come ha fatto con grande abilità in altri importanti centri della provincia. Di fronte a questa decisione, volendo continuare a dare il mio contributo alle forze di opposizione per combattere lo strapotere della sinistra nella mia città, ho deciso di aderire al gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, con cui ho trovato in questi mesi collaborazione e completa intesa politica. Con il partito di Giorgia Meloni intendo continuare a seguire gli interessi di tutti i ravennati”.

La replica della Lega

“Salutiamo Anna Greco augurando buona fortuna a lei e soprattutto a Fratelli d’Italia che l’ha accolta”. Commentano così il segretario provinciale Lorenzo Zandoli e segretario comunale Luca Cacciatore della Lega Ravenna l’addio al partito annunciato da Greco con un comunicato. “Greco non la racconta giusta e scivola più volte nella ricostruzione dei fatti perfino contraddicendosi. Se fosse vero che il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone ha ‘rotto a freddo’, come lei afferma, la possibilità di indicare un candidato unitario del centrodestra a maggior ragione avrebbe sbagliato Gianfilippo Rolando ad annunciare, senza essersi consultato con nessuno se non con la sola Greco, la candidatura a sindaco di Veronica Verlicchi. Ma se Greco non sa che la strategia di Morrone parte da lontano e nasce comunque da confronti con gli alleati, è perfettamente al corrente che la candidatura a sindaco di Alvaro Ancisi è stata votata favorevolmente dal 98 per cento della sezione ravennate della Lega appositamente consultata (contrari solo Rolando e Greco). Dunque, nessuna rottura e nessuna divisione in Lega se non da parte di Greco che proprio il 21 gennaio scorso, appena una ventina di giorni fa aveva chiesto addirittura la ‘militanza’ in Lega, passo importante nel nostro partito perché significa assumersi responsabilità importanti nei confronti della comunità. Per fortuna, la richiesta era ancora all’esame del direttivo”.