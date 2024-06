Casola Valsenio, l’affluenza supera il 40%: Maurizio Nati è già sindaco

Casola Valsenio, 9 giugno 2024 – La tornata elettorale del giugno 2024 in provincia di Ravenna ha il suo primo sindaco già allo scoccare del mezzogiorno: l'affluenza a Casola Valsenio alle 12 ha infatti toccato il 41,43%, superando dunque la soglia del 40% degli aventi diritto necessaria per fare sì che il vicesindaco Maurizio Nati, unico candidato in corsa, venga eletto primo cittadino. Per la verità esiste un'opzione remota che potrebbe comunque sancire il commissariamento del piccolo comune montano: l'ipotesi che i voti validi siano meno del 50% del totale appare però davvero impronosticabile.

Maurizio Nati, 70enne, assessore dal '90 al '95 e poi di nuovo dal 2009 a oggi, al timone della storica lista di centrosinistra 'Uniti per Casola', guiderà quindi la ricostruzione del comune appenninico – flagellato dalle frane innescate dall'alluvione 2023 – contando su un inedito consiglio comunale monocolore.

Non è la prima volta che accade in provincia di Ravenna: già Enea Emiliani, cinque anni fa, fu confermato sindaco di Sant'Agata sul Santerno senza rivali; l'ipotesi che l'affluenza non toccasse il 40% appariva però allora decisamente remota.

Qualche brivido in più infatti lo stanno correndo i cittadini di Cotignola, comune sempre lambito dal Senio ma compreso nel territorio della Bassa Romagna: alle 12 qui l'affluenza era infatti ferma 32,43%, a sette punti percentuali e mezzo dalla fatidica soglia che consentirebbe all'unico candidato Federico Settembrini – centrosinistra, alla guida di 'Insieme per Cotignola' – di diventare primo cittadino. La chiusura dei seggi è però ancora lontana.