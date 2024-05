Elezioni a Cervia: chi sono i due candidati sindaco e le liste

Cervia, 13 maggio 2024 – Nel comune ravennate sulla Riviera romagnola, l’attuale primo cittadino Massimo Medri lascerà la carica a seguito delle elezioni dell’8 e 9 giugno. I candidati per il posto vacante sono due: Mattia Missiroli (centrosinistra) e Massimo Mazzolani (centrodestra)

Il candidato del Pd: Mattia Missiroli

“Sono molto contento dell’esito di questo passaggio che non era affatto scontato. Ringrazio nuovamente il sindaco Massimo Medri e i sindaci precedenti, che in questi giorni mi hanno fatto sentire la loro vicinanza e disponibilità, così come i segretari di circolo e la segreteria comunale. Ora possiamo aprirci alla città con le nostre idee, costruendo un programma innovativo e partecipato, che tenga conto del grande lavoro svolto in questi anni. Sarà una campagna elettorale rivolta all’ascolto e al confronto, su tante questioni cruciali per lo sviluppo e la coesione di Cervia, a partire dal turismo, dalla valorizzazione delle frazioni, dal rilancio delle saline ed alla valorizzazione del nostro sistema ambientale unico in tutta la costa”. Questo il commento a caldo di Mattia Missiroli, architetto 42enne, a seguito dell’ufficializzazione della sua candidatura a sindaco del Partito Democratico alle elezioni amministrative di maggio 2024.

Ufficializzazione arrivata con un comunicato nel pomeriggio del 31 ottobre 2023, firmato dal segretario PD Unione Comunale di Cervia Mirko Boschetti. Il nome di Mattia Missiroli girava già come per certo da diversi giorni ma è solo con la direzione del partito che ne era stata decretata all’unanimità la candidatura. La candidatura di Missiroli, avanzata dalla segreteria comunale, era stata accolta all’unanimità in quanto ritenuta capace di tenere insieme entusiasmo, competenze, conoscenza del territorio ed innovazione.

Missiroli, architetto, ha alle spalle anche esperienze istituzionali in consiglio provinciale, come presidente del consiglio di zona della sua Castiglione di Cervia e da sempre è impegnato nell’associazionismo sportivo.

Il candidato del centrodestra: Massimo Mazzolani

Massimo Mazzolani si è confrontato negli ultimi mesi con Mattia Missiroli, candidato Pd. Un nome che mette il Partito Democratico in difficoltà perché Mazzolani piace e pare abbia idee che possano non rendere scontate le prossime elezioni parlando già di un ‘quasi certo’ ballottaggio.

"Dopo una lunga riflessione, fatta di incontri, di valutazioni, di analisi sulla situazione della città, ho deciso di ufficializzare la mia candidatura a sindaco – spiegava Mazzolani in una nota uscita poco dopo la sua candidatura –. Questa scelta nasce dalla convinzione mia personale e di chi con me collabora che la città sia attesa da sfide importanti, da impegni che dovranno significare scelte durature per il futuro e per il benessere di tutti noi. Ho in mente un progetto di Città che deve essere realizzato con forza e che si dovrà fondare su un lavoro di concerto con tutti i cittadini, con gli interlocutori istituzionali (regione e provincia) e imprenditoriali, sociali e sindacali, a partire dalle associazioni di categoria, da quelle del terzo settore, dai sindacati”.

Mazzolani era partito da Alleanza nazionale nel 2004 per poi aderire al Popolo della libertà. È stato candidato sindaco nel 1999, già consigliere comunale durante la legislatura guidata dall’ex sindaco Roberto Zoffoli e nel 2014 si è candidato in consiglio comunale con il Nuovo Centrodestra e non è stato eletto.